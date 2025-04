Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Educación, Sergio Silva, quien ha explicado que los alumnos no acuden al centro desde el pasado jueves, aunque han estado recibiendo clases telemáticas para que "el impacto en ellos sea el menor posible".

La Fiscalía de Cantabria pidió la semana pasada, como media cautelar , que esos cuatro alumnos no puedan acercarse al menor , a su domicilio ni al centro educativo ni comunicarse con él, aunque aún no se conoce el pronunciamiento del Juzgado de Menores de Cantabria.

A preguntas de los periodistas, el consejero ha señalado que no hay ningún expediente abierto a la dirección del centro por este caso, aunque ha reconocido que "algo no ha funcionado" si se ha llegado a producir el acoso.

A su juicio, hay que centrarse en cómo es posible que adolescentes de 16 años se vean envueltos en estas situaciones, "más que a cuestiones disciplinarias". "No digo que no tengan su importancia, pero para nosotros no son en absoluto una prioridad", ha insistido.