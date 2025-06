Maitena Berrueco 05 JUN 2025 - 14:03h.

Fátima es auxiliar clínica y, desde los 11 años, tiene una discapacidad visual del 86%

La angustiosa imagen del rescate de un bebé en el cayuco hundido en El Hierro: su padre trató de salvarla

San Sebastián“Lo que hice, yo lo hubiera podido hacer cualquiera”, asegura convencida la guipuzcoana, que hace unos días salvó la vida de un bebé en pleno vuelo. Tal vez, pero lo cierto es que esta historia con final feliz tiene a esta mujer, con un 86% de pérdida de visión por una meningitis que padeció con 11 años, como protagonista: "Es lo mejor que he hecho en mi vida".

Fátima Román descuelga el teléfono para atender la llamada de la web de Informativos Telecinco en los pocos minutos que tiene para tomarse un café durante su jornada laboral como auxiliar clínica en la Residencia de Ancianos San José, en el municipio navarro de Bera. La guipuzcoana, que hace unos días salvó la vida de un niño de un mes mientras viajaban en avión, al principio era reacia a compartir esta historia, pero animada por su marido Rafa y sus dos hijos, de 17 y 19 años, ha decidido hacerlo para “ver si alguien me puede decir cómo está el niño”.

El pequeño de un mes de vida viajaba, el pasado domingo, junto a su madre y otra mujer, en el mismo avión que Fátima y su marido desde Las Palmas de Gran Canaria a Hondarribia, cuando entró en parada cardiorrespiratoria. Las dos mujeres empezaron a gritar asustadas y las azafatas preguntaron si, entre el pasaje, había un médico o un sanitario, “pero nadie se levantaba”, así que, esta auxiliar de enfermería pensó, “jo, pues voy yo”.

El corazón empezó a latir

Levantarse de su asiento fue la primera de las muchas decisiones vitales que esta mujer iba a tener que tomar y que, a la postre, resultarían claves para que esta historia tuviera un final feliz. Casi sin darse cuenta, tenía al bebé en brazos. Recuerda que “me pareció pequeñísimo” y en ese instante, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, Fátima volvió a decidir, “le hice la prueba de glucemia y “dio 160 y pico y me pareció que era más o menos normal”, así que “pensé que podía ser el corazón” y empezó con las compresiones, tal y como le habían enseñado en los cursos de primeros auxilios que repiten una vez al año, aunque “no sabía ni si lo estaba haciendo bien”. Entonces, notó que “el tórax se empezaba a abrir y que el corazón latía” y a Fátima, se le quiebra la voz por primera vez, “ostras, qué pasada es que no tengo palabras para explicar lo que sentí”.

La criatura reaccionó, pero ella no se atrevía a moverse un milímetro, “yo no le quitaba los dedos de encima por si había que retomar las compresiones”, recuerda. En ese momento, tuvo que tomar otra decisión, la sobrecargo le preguntó si aterrizábamos de emergencia en Jerez o si continuábamos hasta Hondarribia, “pero ¿yo decido?”, pensó Fátima, algo aturdida y le respondió: “Si fuera mi hijo, yo te diría que aterricemos”.

El avión se desvió al Aeropuerto de Jerez de la Frontera y allí una ambulancia medicalizada esperaba para trasladar al pequeño, “primero al hospital de Jerez y posteriormente, a otro centro”. La madre del niño, que “nerviosísima”, durante toda la intervención de Fátima, “no se movía y a penas hablaba” le explicó en francés a otro pasajero que el niño había nacido con una malformación. Ya en tierra y con los servicios sanitarios haciéndose cargo del pequeño, Fátima regresó al avión con un sentido “gracias”, pronunciado en castellano, por la madre.

Una vez a bordo, el resto del pasaje la recibió entre aplausos. “De normal voy contando los asientos hasta llegar al mío”, pero las emociones desbordaban en ese momento a Fátima, que se olvidó de contar y solo pensaba “ya me pararán cuando llegue a mi asiento”. Cuando el avión reemprendió el vuelo, “me entró la congoja” y “empezaron a brotar las lágrimas”. Acababa de salvar una vida.

Desde entonces, Fátima ha escuchado muchas veces la palabra gracias, pero ella también la ha pronunciado, sobre todo, para referirse a las auxiliares de vuelo, “ellas, las azafatas se portaron superbién conmigo en todo momento, ellas me dieron la confianza para hacer lo que hice”, confiesa.

