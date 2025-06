Redacción Euskadi 16 JUN 2025 - 13:54h.

Los conciertos del sábado 21 y martes 24 serán los dos únicos que el 'boss' de en España en 2025

El próximo sábado 21 será la quinta vez que el músico estadounidense visite el País Vasco

San SebastiánRápido. Todo lo que tiene relación con los conciertos de Bruce Springsteen en Donostia va muy rápido. Si las entradas a la venta para el concierto del próximo sábado 21 de junio se agotaron en cuestión de minutos y el músico estadounidense se apresuró a confirmar un segundo concierto en el Estadio de Anoeta, el martes 24 de junio. Ahora, son los fans del ‘Boss’ los que se han apresurado a llegar a San Sebastián para no perderse las dos citas de Bruce en Donostia con la gira 'Land of Hope & Dreams.'

A sus 75 años, Bruce Springsteen se subirá este próximo sábado, por quinta y sexta vez, al escenario en el País Vasco y actuará junto a su banda The E Street Band, en el Reale Arena. Será además la única ocasión de verle en el Estado durante este 2025. Una oportunidad que sus más fieles seguidores no piensan perderse.

Faltan cinco días y los más fanáticos del de New Jersey quieren verlo lo más cerca posible, así que algunos ya se han acercado hasta el Reale Arena para ser de los primeros mil afortunados que podrán acceder a las mejores ubicaciones. Eso sí, tal y como informa El Diario Vasco, y con el fin de evitar colas, las primeras mil personas en llegar al estadio recibirán un número, que deberán llevar escrito en la mano para evitar trampas. Además, no valdrá con ser los más rápidos en llegar a Anoeta, ya que para no perder el puesto, aunque solo sea en una ocasión, deberán presentarse a las horas estipuladas.

Furor por el 'Boss'

El furor que despierta Bruce Springsteen ha disparado los precios de los alojamientos en la ciudad y alrededores, donde los hoteles casi han colgado el cartel de completo. Ante la llegada masiva prevista de espectadores a Anoeta, con motivo de la celebración de los conciertos de Bruce Springsteen, el sábado 21 y el martes 24 de junio en el Estadio de Anoeta a las 21:00 h, Dbus ofrecerá un servicio especial de autobuses.

Así, antes del concierto: de 17:00h a 18:00 h, cada 15 minutos, y de 18:00 h a 21:00 h, cada siete minutos, habrá un servicio especial de autobuses entre la Policlínica y Anoeta para acceder al Estadio desde los parkings disuasorios de Illunbe y Miramon, con paradas en Illunbe, Hospitales y Policlínica. También habrá servicios desde Miramon hacia Anoeta con las líneas 17-Gros-Amara-Miramon y 28-Amara-Ospitaleak.

