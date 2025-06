David: "Soy diabético y tengo que tener la medicina en un frigorífico, pero en el coche no tengo nevera"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con David Flor, un hombre que lleva cuatro meses viviendo en su coche porque sus inquiokupas ni le pagan ni se van de su casa.

Esta víctima de la inquiokupación nos ha contado el infierno que está viviendo: "Yo tenía que vender mi piso porque no podía hacer cargo de la hipoteca y tenía un comprador. Se lo hice saber a los compradores que hasta ese momento estaban pagando, estaban conformes y yo les devolví la fianza de buena fe.

David Flor lleva cuatro meses viviendo en su coche

"Cuando llegó la fecha en la que tenían que abandonar el piso me dice que no se van, ni me devuelven el dinero ni me van a pagar. Lo he denunciado y por parte de la administración no me hacen caso y parece hasta que yo soy el culpable. Ahora he tenido que buscarme un abogado y un procurador, pero yo no tengo dinero y he tenido que pedir uno de oficio, que ha tardado tres meses y ya hay retraso con esa denuncia", ha continuado explicando.

Debido a la falta de dinero, este hombre ha tenido que mudarse a su coche y allí vive con un pequeño subsidio de desempleo. Además, David se enfrenta aun problema de salud: "Soy diabético y tengo que tener la medicina en un frigorífico, pero en el coche no tengo nevera".