La pareja dejó el coche en un aparcamiento y les robaron sus pertenencias valoradas en 70.000 euros

Las vacaciones, la época preferida de los ladrones

BilbaoAnna y su pareja Peter, de 26 y 27 años, viajaron desde Gran Bretaña a España para disfrutar de unos días de vacaciones, sin imaginar que su escapada acabaría convirtiéndose en un infierno, por culpa de "un robo extremo", que les dejó únicamente con sus teléfonos móviles. Otras vacaciones que tornaron en pesadilla.

Hace justo una semana, la pareja apuraba sus últimos días libres en Bilbao cuando dejaron el coche en un aparcamiento vigilado con todo su equipaje. Al día siguiente, lo habían perdido todo: el pasaporte, ordenadores, tarjetas bancarias, joyas, dinero y ropa. En total, alrededor de 70.000 euros.

Además de las pérdidas materiales, los ladrones truncaron los planes de estos dos jóvenes británicos, ya que Anna Higginbottom y Peter Lesisz debían haber cogido ese día un ferry para regresar a casa, pero sin pasaporte perdieron el viaje: "Tuvimos que ir a la policía y Peter tuvo que viajar a Madrid al consulado para obtener un pasaporte temporal y poder volver a casa en el siguiente ferry disponible".

Un robo "extremo" en Bilbao

De todo lo robado, lamentan especialmente la sustracción de "objetos personales irremplazables" y las herramientas de trabajo de Peter, que tiene un negocio de tunning de vehículos y contaba con "equipos de tuneo de coches muy raros". Anna asegura que "para Peter podría ser extremadamente difícil reconstruir los que ha creado", tras años desarrollando su negocio y porque "todo su equipo era increíblemente raro y caro y ahora lo ha perdido".

Así, no puede realizar ninguno de sus trabajos, a pesar de tener contratos cerrados para los próximos tres meses. "El coste de reemplazarlo es inimaginable, no solo el equipo en sí, sino también toda la base de datos de software que ha creado desde cero con memorias USB, etc. Su negocio lo es todo para él y no puede funcionar sin un equipo tan especial", lamenta.

Anna ha puesto en marcha un crowdfunding para recaudar el dinero, a través de la plataforma GoFundMe. "Si sientes la necesidad de ayudar, incluso cinco libras hacen la diferencia, te lo agradeceríamos enormemente. Y si no puedes donar, considera compartir esto con alguien que sí pueda hacerlo", solicita en su petición.

