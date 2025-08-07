Un hombre de 47 años ha sido detenido por exhibir sus genitales en una zona infantil de Vitoria

El detenido estaba exhibiendo sus genitales con los pantalones bajados y en estado de embriaguez delante de menores

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado miércoles a un hombre, de 47 años, como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, tras exhibir sus genitales en una zona infantil de la capital alavesa delante de varios menores.

En un comunicado, la Guardia Urbana ha trasladado que los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas cuando la Central de Coordinación requirió una patrulla para que acudiera a la plazuela de Aldabe, ya que un varón exhibía sus genitales con los pantalones bajados delante de varios menores.

Cuando la primera patrulla llegó al lugar, los agentes identificaron al hombre, quien se encontraba en estado de embriaguez y con los pantalones subidos. Otra patrulla que también se personó en el lugar se entrevistó con los testigos allí presentes y, tras escuchar lo ocurrido, procedieron a la detención del varón.