El anuncio advierte a los interesados que la propiedad "está ocupada" y "no es visitable"

La venta de viviendas 'okupadas' en España: en qué ciudades hay más y qué supone para el mercado

San SebastiánActualmente, son los okupas, de una casa independiente del Paseo Heriz de San Sebastián, quienes disfrutan de “las inmejorables vistas" a la bahía donostiarra. Sin embargo, los dueños pretenden que deje pronto de ser así, vendiendo este chalet de seis habitaciones y cuatro baños del barrio del Antiguo. Según un estudio de idealista, el número de viviendas okupadas en venta asciende a 20.464 en España, es decir, el 2,6% de todas las casas que hay en venta en España. Así es el perfil del comprador de pisos okupados.

Adquirir una propiedad ocupada ilegalmente puede echar para atrás a algunos potenciales compradores, claro que si la casa en cuestión cuenta con “inmejorables vistas la bahía de La Concha” más de uno se repiense lo de pagar los 690.000 euros a los que se vende en un conocido portal inmobiliario esta vivienda “en un enclave privilegiado”.

El anuncio describe la casa como “magnífica” y pone en valor la “espectacular terraza completamente soleada” que permitirá a los nuevos dueños disfrutar de “unas inmejorables vistas a la bahía” de la capital guipuzcoana.

Sin visitas

Así, el anuncio añade que la vivienda dispone de “amplios espacios y comodidades únicas”, incluyendo un garaje privado y una zona de aparcamiento con capacidad para varios vehículos, “lo que garantiza comodidad y exclusividad”. Con 202 metros cuadrados construidos, de los que 190 son metros cuadrados útiles, cuenta con seis habitaciones y cuatro baños.

La venta de este chalet independiente, construido en 1948, “urge” y su precio “es negociable”. Además, se especifica que “no es visitable” y que, actualmente, la propiedad está ocupada.