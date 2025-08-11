Redacción Euskadi 11 AGO 2025 - 12:25h.

El varón de 47 años, junto al que viajaba la joven en la motocicleta, ha resultado herido

El drama de los motoristas muertos en Gipuzkoa

Compartir







San SebastiánUna mujer de 21 años ha fallecido esta pasada madrugada tras sufrir un accidente de moto en Donostia. La joven viajaba junto a un varón de 47 años, cuando sobre las una de la mañana se han salido de la vía, en la carretera de acceso al túnel de la GI-41, en sentido de salida de la ciudad. Las últimas horas están siendo trágicas en las carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca.

La motocicleta se ha estrellado contra el quitamiedos del exterior de la curva de la carretera de acceso al túnel GI-41 y ambos ocupantes han salido despedidos y han caído al vial de sentido de entrada a la capital, que queda a un nivel más bajo.

Los equipos sanitarios que se desplazaron hasta el lugar solo pudieron certificar la muerte de la joven de 21 años que viajaba como acompañante en la moto. Mientras que el conductor, de 47 años, resultó herido.

La circulación en la carretera ha permanecido cerrada mientras se analizaban las causas del siniestro y se levantaba el cadáver, a esta hora ya se ha restablecido el tráfico.