Redacción Euskadi 11 AGO 2025 - 11:20h.

El sospechoso se dio a la fuga tras la agresión y fue localizado de madrugada en Añana

La muerte natural que acabó siendo un crimen en Bilbao

Compartir







Vitoria-GasteizAnoche sobre las 22 horas, un hombre de 34 años fallecía por las heridas causadas durante una agresión violenta en el municipio alavés de Viloria. La Ertzaintza acudió al lugar, alertada por un familiar de la víctima y, de madrugada, detuvieron a un joven de 23 años como principal sospechoso del homicidio.

La investigación de la Policía Vasca continúa abierta para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen, ocurrido junto a una vivienda de Viloria, localidad del término municipal alavés de Ribera Alta. La Ertzaintza fue alertada de que un hombre había resultado herido, al parecer, víctima de una agresión por parte de otro individuo, que huyó del lugar.

Las patrullas de protección ciudadana desplazadas al lugar junto a una ambulancia, solo pudieron confirmar que la víctima había fallecido. El Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Araba (S.I.C.T.A.) se hizo cargo del caso.

Mientras el cuerpo sin vida de la víctima era trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria, los agentes arrancaron las pesquisas que, pasadas la una de la madrugada, les permitieron localizar al supuesto autor, de 23 años, en el municipio alavés de Añana, allí mismo fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial.