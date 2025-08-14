Redacción Euskadi 14 AGO 2025 - 13:04h.

El calentamiento del agua atrae a las carabelas portuguesas a las costas vascas

¿Qué hacer si te pica una carabela portuguesa?

Compartir







BilbaoMás de medio centenar de bañistas han sufrido la molesta picadura de las carabelas portuguesas en los arenales vascos este verano, atraídas hasta nuestras costas, entre otros factores, por el calentamiento del agua. El último caso registrado se produjo en la playa vizcaína de La Arena y la persona afectada no precisó ser atendida por el Servicio de Emergencias de Osakidetza.

Frecuentemente, aquellos que padecen un encontronazo con un ejemplar de la Physalia physalis, este hidrozoo, que no medusa, arrastrado hasta aguas poco profundas por las corrientes, suelen sentir un intenso dolor. Bastaría, en estos casos, con limpiar la zona con agua salada, retirar con guantes y pinzas cualquier tentáculo que pudiera haber quedado adherido a la piel y aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos.

PUEDE INTERESARTE Asturias pide a bañistas estar alerta ante la proliferación de medusas y carabelas portuguesas en las costas

Sin embargo, en algunos casos, la neurotoxina, secretada por sus tentáculos y que tiene una alta toxicidad, puede provocar problemas respiratorios e incluso una parada cardíaca. De ahí, la importancia de acudir rápidamente al puesto de socorro en caso de sentir dificultades para respirar, mareos o náuseas.

Desde el departamento de Salud del Gobierno Vasco se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y advierten de que “no hay que tocarlas, aunque estén en la arena".