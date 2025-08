Asturias ha alertado sobre la presencia de medusas y carabelas portuguesas en distintas playas del litoral

En caso de picadura, el SEPA aconseja no rascar ni frotar la zona afectada, ni siquiera con una toalla

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha alertado este lunes sobre la presencia de medusas y carabelas portuguesas en distintas playas del litoral asturiano y ha instado a los bañistas a extremar la precaución y seguir las indicaciones de los socorristas.

En una nota de prensa, el SEPA recomienda evitar el contacto con estos animales y subraya la importancia de "no subestimar la situación" y no bañarse en zonas donde hayan sido avistados ejemplares. Recuerdan los servicios de emergencia que incluso en la orilla puede haber fragmentos de tentáculos con efecto urticante, por lo que se aconseja no meterse en el agua aunque solo se observen restos o ejemplares muertos.

El organismo ha recordado que el poder urticante de las medusas y sus fragmentos puede persistir hasta 24 horas en condiciones de sequedad. Por ello, han pedido a los usuarios que no toquen ni manipulen restos de medusas encontrados en la arena. Ante la presencia de estos especímenes, los bañistas deben informar al puesto de vigilancia más próximo o, en su defecto, llamar al 112.

Consejos en caso de sufrir una picadura

En caso de picadura, el SEPA aconseja no rascar ni frotar la zona afectada, ni siquiera con una toalla o la arena. Recomiendan lavarla únicamente con agua de mar, evitando siempre el uso de agua dulce, amoniaco, orina o vinagre.

Los restos deben retirarse con pinzas o, si no es posible, protegiendo la mano. Para aliviar el dolor, se recomienda aplicar frío durante 15 minutos, sin que el hielo entre en contacto directo con la piel. La herida debe desinfectarse con alcohol yodado entre dos y tres veces al día durante 48 a 72 horas.

Los niños, personas mayores y alérgicos deben recibir especial atención en caso de picadura. Si aparecen síntomas como náuseas, vómitos, mareo, calambres musculares, cefalea o malestar generalizado, se debe acudir al hospital más cercano e informar, si es posible, del tipo de medusa implicada.

Por último, el SEPA aconseja a quienes permanezcan tiempo prolongado en el agua que utilicen prendas protectoras como gafas, trajes de neopreno o lycras para minimizar riesgos de contacto.