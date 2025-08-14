Redacción Euskadi 14 AGO 2025 - 14:39h.

Tras la Misa Mayor, a las 12 horas, el alcalde de Bilbao bailará el aurresku en honor a la 'Amatxu'

Acusan al Obispo de Bilbao de transfobia durante una misa

BilbaoLa ‘Amatxu’, como se conoce en Vizcaya a la Virgen de Begoña, se prepara para recibir a sus fieles este viernes 15 de agosto, en la basílica de Begoña de Bilbao, que permanecerá abierta durante 24 horas ininterrumpidas. Por tierra, mar y aire llegan estos días los peregrinos, algunos tras caminar durante toda la noche desde los rincones más lejanos de la provincia.

Como antesala, durante la víspera ha tenido lugar la tradicional Procesión Náutica, en la que la imagen de la Virgen de Begoña, engalanada con el manto blanco con el que se la reviste para la festividad litúrgica, recorre la ría en una embarcación, entre Santurtzi y la capital vizcaína, acompañada por una comitiva compuesta por cinco embarcaciones y 270 personas en esta quinta edición de la procesión marítima.

Se estima que más de 150.000 personas acudirán hasta el Santuario en una fecha tan relevante en Vizcaya como es el 15 de agosto. Una jornada que tiene la Misa Mayor, a las 12 horas en la Basílica de Begoña y presidida por el Obispo de Bilbao, Joseba Segura, como su eje central. Tras la homilía, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, baila el tradicional aurresku en honor de la patrona de Vizcaya.

La jornada festiva se completa con la visita a los puestos de recuerdos y estampas de la Virgen de Begoña y reponiendo fuerzas en las txoznas en las que se sirven los tradicionales txakoli, talo y las clásicas rosquillas.

Otras actividades

Entre la 1.00 y las 3:00 se rezará la Novena de la Asunción, en euskera y castellano. Este año, como novedad, tras la misa de las 8:00 de la mañana, se saldrá en procesión a rezar el Rosario de la Aurora, acompañados por la Hermandad de Begoña.

Se celebran misas cada hora, de forma ininterrumpida, desde las 4:00 hasta las 21:00, salvo a la hora de comer. La Misa Mayor, a las 12.00, la presidirá el Obispo de Bilbao, Joseba Segura, con la asistencia de la corporación municipal encabezada por el alcalde, Juan María Aburto, que ya ha confirmado que bailará el tradicional aurresku.

Desde la tarde del día 14, la Cofradía abrirá su caseta informativa para vender su tradicional Lotería de Navidad. Por primera vez, también tendrán Lotería de Reyes, además de recuerdos y pañoletas de la Procesión Náutica. Los donativos obtenidos permitirán financiar la romería del 11 de octubre y otras actividades culturales y sociales.