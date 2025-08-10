Maitena Berrueco 10 AGO 2025 - 07:00h.

'Llamada a tu ex', 'Vieja confiable' o 'Peli y manta' son los originales nombres de las pizzas de 'La Freska'

La pizzería española que en Italia coronaron como la segunda mejor del mundo

BilbaoQue una máquina expendedora sea capaz de dispensar pizzas caseras en pleno centro de Bilbao parece, a priori, una idea bastante loca, pero a Iker López y Asier Merodio, dos primos de Muskiz (Vizcaya), un viaje entre amigos a Zaragoza les dio la idea de poner en marcha su primer proyecto empresarial en tierras vascas, precisamente, aunando ambos conceptos: ‘vending’ y ‘pizzas caseras’.

A sus 28 y 27 años, respectivamente, han creado ‘La Freska’, la primera máquina expendedora de pizza casera en Vizcaya: “Somos muy fans de la pizza”, reconocen. De las entrañas metálicas de esta especie de cajero culinario, salen “deliciosas pizzas caseras” con nombres de lo más originales: ‘Peli y Manta’, ‘Vieja Confiable’ o ‘Llamada a tu ex’, son algunas de ellas. “Somos conscientes del recelo que genera la idea de que de una máquina en la calle salga un producto casero, pero es que es así”, resume Iker.

Un cocinero elabora de forma casera y artesanal los nueve tipos de pizza diferentes que, actualmente, oferta la máquina instalada en el número 53 de la calle Licenciado Poza. “Hacemos pedidos a diario para que estén lo más frescas posible”, explica este vizcaíno. En alrededor de tres minutos, desde que el usuario selecciona la pizza, esta es horneada y entregada a través de una ranura en una caja, lista para ser degustada.

Cenar rico, sin perder el tiempo

Además de las cinco clásicas como Margarita, Jamón y queso, Barbacoa, Cinco quesos y Carbonara. 'La Freska' oferta una pizza carnívora, otra vegetariana "que estamos adaptando para que sea vegana"; una con aceite de oliva y jamón; y la favorita de Iker López, “la que lleva queso de cabra, nueces y jamón”.

Las ventajas de ofertar este tipo de comida, en lugar de algo más autóctono, es que “nos encanta la idea de que sea algo que se pueda compartir” y que “puedes cenar o comer con un producto de calidad, en poco tiempo”. El lema de estos dos emprendedores es la expresión, en euskera, ‘Afaldu, denbora galdu’ y que podría traducirse como ‘cenar, es perder el tiempo’.

Dispuestos a romper con convencionalismos como reservar una mesa, "algo que cada vez resulta más difícil en Bilbao", sentarse y cenar. Ellos apuestan por "crear un ritual" en torno a un alimento "rico", elaborado de forma artesanal, sin procesos industriales y que se puede comer directamente en la calle.

A estos dos emprendedores no les da miedo casi nada, ni siquiera el famoso sirimiri bilbaíno que podría aguar esas cenas callejeras: “No nos da miedo la lluvia, estamos acostumbradísimos”, se jacta. Por eso, apostaron por materializar esa idea que les rondaba la cabeza y desde hace un mes, el vending de 'La Freska' funciona en Bilbao. Eso sí, si la lluvia se empeña en fastidiar las cenas rápidas de pizzas caseras en plena calle, estos dos primos ya estudian que sus pizzas caseras, además de salir de la máquina expendedora de Licenciado Poza, puedan llegar también a domicilio.