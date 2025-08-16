Logo de InformativosInformativos
Gargantua se 'merienda' a los viajeros del metro bilbaíno, en la camaleónica estación de Moyua

El acceso 'tuneado' a la estación de metro de Moyúa, en Bilbao
El acceso 'tuneado' a la estación de metro de Moyúa, en Bilbao.Redacción Euskadi
BilbaoLas bocas del metro en Bilbao son estos días, literalmente, unas gigantescas fauces por las que los viajeros del suburbano deben aventurarse mientras son devorados por Gargantua, el popular personaje festivo, que armado con una cuchara y un tenedor de madera XXL, se muestra insaciable a la hora de comerse a todos cuantos se atrevan a entrar por ahí.

La capacidad de la estación de metro Moyua, en pleno centro de Bilbao, para ‘tunearse’ y mostrar su imagen más camaleónica hace tiempo que está fuera de toda duda.

En solo unos meses, ha pasado de convertirse en una réplica de San Mamés a transformarse en un ilustre salón de la Diputación vizcaína, con alfombras, apliques, balaustrada y elegantes vidrieras.

Moyua, camaleónica

A solo tres días para el arranque de la Aste Nagusia 2025, lo ha vuelto a hacer. Los fosteritos de Moyua, tanto el acceso por Elcano como el de Ercilla, lucen una atípica imagen: la del popular Gargantua, por cuya boca abierta entran y salen los pasajeros del metro.

Gargantúa estará en Moyúa durante toda la Aste Nagusia, del 16 al 24 de agosto
Gargantúa estará en Moyúa durante toda la Aste Nagusia, del 16 al 24 de agosto.Redacción Euskadi

Gargantua es un icónico personaje muy popular en las fiestas del País Vasco. El baserritarra gigante que devora niños a la vista de todo el mundo es la pesadilla de los más txikis que terminan adorándolo al comprobar que tras entrar por la enorme boca, descienden por un tobogán para salir sanos y salvos por el trasero del gigante.

El popular Gargantua en fiestas de Bilbao
El popular Gargantua en fiestas de Bilbao.Kulturklik

Las enormes colas que suelen organizarse a su vera para ser ‘tragados’ por Gargantua dan fe del éxito de este personaje, imprescindible en cualquier fiesta vasca que se precie y que hasta finales de agosto permanecerá decorando las entradas a la estación de metro bilbaína.

