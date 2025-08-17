Maitena Berrueco 17 AGO 2025 - 05:00h.

Vitoria-Gasteiz200 euros y una carta de agradecimiento: el detalle viral de un hostelero de Vitoria a uno de los camareros que ha trabajado este verano en su cafetería de la capital alavesa. En la cuenta de X, Soy Camarero, se ha hecho público este gesto calificado como “el otro lado de la hostelería, el que puede llamarse hostelero de verdad, que aprecia el trabajo duro de sus empleados”.

Así, según se explica en el post, el detalle del dueño del local de hostelería a su empleado, al que se refiere como Alejandro, se produce después de “unas duras jornadas de trabajo en fiestas y justo antes de irse de vacaciones”.

"Muchas gracias, Alejandro, por tu compromiso con el proyecto Oso Ona. Agradecido por todo lo que estás aportando para que el oso azul deje huella y sea referente en Vitoria-Gasteiz. Celebra y disfruta estas vacaciones y las que vendrán como merecido lo tienes. Un abrazo de oso", se lee en la nota escrita a mano y junto a la que aparecen cuatro billetes de 50 euros, como extra.

Eso sí, el regalo ha generado todo tipo de reacciones. Algunos aplauden el “bonito gesto” del dueño del negocio hacia su empleado con comentarios como "Más empresarios hosteleros como este señor"; "Seguro que este hostelero no tiene problemas para encontrar camareros" o "Ahí está la diferencia entre jefe-empresario y jefe-amo". En la cruz de la moneda, quienes critican el detalle y lo califican de "caridad" y claman por "menos propinas y más nóminas en condiciones": "Lo suyo es que lo incluya en la nómina” o “la caridad es muy bonita, pero lo importante es cobrar en condiciones por tu trabajo”, son algunos de ellos. "Un extra en negro" o "200 euros de horas extras en B", lamentan otros.