La carta de un bar se hace viral por sus graciosas normas :“La tapa del día la decido yo, que pa' eso el bar es mío”.
Esta es la carta que se ha hecho viral en redes sociales por sus divertidas e ingeniosas normas creadas por el propio dueño
La carta de un bar a todos sus clientes se ha hecho famosa por sus extrañas y acertadas normas o recomendaciones que ha recibido el apoyo de otras muchas personas que trabajan en bares y restaurante.
La primera frase ya te puede indicar lo que vas a encontrar en el resto de la carta si sigues leyendo: “Cada consumición lleva su tapa, si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, pues pedir tantas tapas como desees, a ver si crujes”. Esta carta, ha sido compartida por la famosa cuenta @soycamarero.
Este perfil de Instagram suele subir publicaciones con cosas comunes y graciosos que suelen ocurrir cuando trabajas de cara al público, especialmente en hostelería. La carta ha recibido cientos de comentarios. Uno de ellos parece que conoc�ía el sitio, diciendo irónicamente “no se nota que es de Graná, no ni ná”, pero el nombre no aparecía en el documento ni tampoco lo revelaba la propia cuenta.
A algunos usuarios esta carta les ha encantado dado el gran toque de humor que presenta y las grandes ocurrencias del dueño. Pero a otros, les ha parecido una falta de tiempo tener que leer todo eso para entender las normas del establecimiento. Parece que no a todas las personas les ha parecido una broma de buen gusto. Aún así, muchos comentarios pedían la referencia, nombre o localización del sitio.
Algunas de las frases más graciosas de la carta:
- “Puedes comerte hasta las cabezas de las gambas, pero si las tiras al suelo, te mira mal el de enfrente. Yo voy a limpiar igualmente el bar”.
- “La tapa del día la decido yo, que pa eso el bar es mío”.
- “Las cuentas en las reuniones se cobran juntas. Yo os cambio si lo necesitáis y os las apañáis vosotros, que, si no, echamos el día”.
- “Pide la música que quieras, que ya pondré yo la que vea”.
- “Ojo con los móviles y pertenencias… Hay más ioputas que perros descalzos”.
- “Los alérgenos están claramente especificados en cada tapa. La carta se mostró a niños de seis años y lo entendieron a la perfección.”