La carta de un bar se hace viral por sus graciosas normas :“La tapa del día la decido yo, que pa' eso el bar es mío”.

Europa Press
La carta de un bar a todos sus clientes se ha hecho famosa por sus extrañas y acertadas normas o recomendaciones que ha recibido el apoyo de otras muchas personas que trabajan en bares y restaurante.

La primera frase ya te puede indicar lo que vas a encontrar en el resto de la carta si sigues leyendo: “Cada consumición lleva su tapa, si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, pues pedir tantas tapas como desees, a ver si crujes”. Esta carta, ha sido compartida por la famosa cuenta @soycamarero.

Este perfil de Instagram suele subir publicaciones con cosas comunes y graciosos que suelen ocurrir cuando trabajas de cara al público, especialmente en hostelería. La carta ha recibido cientos de comentarios. Uno de ellos parece que conocía el sitio, diciendo irónicamente “no se nota que es de Graná, no ni ná”, pero el nombre no aparecía en el documento ni tampoco lo revelaba la propia cuenta.

A algunos usuarios esta carta les ha encantado dado el gran toque de humor que presenta y las grandes ocurrencias del dueño. Pero a otros, les ha parecido una falta de tiempo tener que leer todo eso para entender las normas del establecimiento. Parece que no a todas las personas les ha parecido una broma de buen gusto. Aún así, muchos comentarios pedían la referencia, nombre o localización del sitio.

Algunas de las frases más graciosas de la carta:

  • “Puedes comerte hasta las cabezas de las gambas, pero si las tiras al suelo, te mira mal el de enfrente. Yo voy a limpiar igualmente el bar”.
  • “La tapa del día la decido yo, que pa eso el bar es mío”.
  • “Las cuentas en las reuniones se cobran juntas. Yo os cambio si lo necesitáis y os las apañáis vosotros, que, si no, echamos el día”.
  • “Pide la música que quieras, que ya pondré yo la que vea”.
  • “Ojo con los móviles y pertenencias… Hay más ioputas que perros descalzos”.
  • “Los alérgenos están claramente especificados en cada tapa. La carta se mostró a niños de seis años y lo entendieron a la perfección.”
