Esta es la carta que se ha hecho viral en redes sociales por sus divertidas e ingeniosas normas creadas por el propio dueño

Pedro García, el utillero más apoyado de España tras recibir odio en redes sociales: "Habéis hecho viral a la persona correcta”

Compartir







La carta de un bar a todos sus clientes se ha hecho famosa por sus extrañas y acertadas normas o recomendaciones que ha recibido el apoyo de otras muchas personas que trabajan en bares y restaurante.

La primera frase ya te puede indicar lo que vas a encontrar en el resto de la carta si sigues leyendo: “Cada consumición lleva su tapa, si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, pues pedir tantas tapas como desees, a ver si crujes”. Esta carta, ha sido compartida por la famosa cuenta @soycamarero.

Este perfil de Instagram suele subir publicaciones con cosas comunes y graciosos que suelen ocurrir cuando trabajas de cara al público, especialmente en hostelería. La carta ha recibido cientos de comentarios. Uno de ellos parece que conoc�ía el sitio, diciendo irónicamente “no se nota que es de Graná, no ni ná”, pero el nombre no aparecía en el documento ni tampoco lo revelaba la propia cuenta.

A algunos usuarios esta carta les ha encantado dado el gran toque de humor que presenta y las grandes ocurrencias del dueño. Pero a otros, les ha parecido una falta de tiempo tener que leer todo eso para entender las normas del establecimiento. Parece que no a todas las personas les ha parecido una broma de buen gusto. Aún así, muchos comentarios pedían la referencia, nombre o localización del sitio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Algunas de las frases más graciosas de la carta: