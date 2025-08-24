Los detenidos se atrincheraron en un piso que abandonaron, sin prestar resistencia, tras una negociación con la Ertzaintza

A prisión un joven de 19 años por apuñalar a una anciana tras abordarla en un portal para robarle en Torrevieja, Alicante

Compartir







BilbaoDos hombres han sido detenidos en Sestao (Vizcaya) tras asestar tres puñaladas a otro varón que intentó evitar que los arrestados le robaran las zapatillas a su amigo, al que propinaron varias patadas. Los sospechosos se atrincheraron en un piso que abandonaron, sin prestar resistencia, tras una negociación con la Ertzaintza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron a las 21:45 horas de este pasado sábado en el municipio vizcaíno. A esa hora, la Ertzaintza tuvo conocimiento de unos hechos que podían ser constitutivos de los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones con arma blanca.

PUEDE INTERESARTE A prisión un joven de 19 años por apuñalar a una anciana tras abordarla en un portal para robarle en Torrevieja, Alicante

Sentados en un bar

El suceso se inició en la calle Chavarri, cuando dos individuos que estaban sentados en las sillas de la terraza de un bar se levantaron y se acercaron a un ciudadano al que comenzaron, sin mediar palabra, a propinar patadas mientras le sustraían las zapatillas que llevaba puestas.

El amigo de la víctima salió en su defensa y uno de los agresores le asestó tres puñaladas con un arma blanca, por lo que fue trasladado al hospital con heridas sangrantes, dos en el bíceps femoral y otra en un glúteo. Los dos agresores huyeron del lugar y se refugiaron, a escasos metros, en un piso de la misma calle Chavarri.

PUEDE INTERESARTE Cinco detenidos por quemar con un soplete a un okupa para que abandonara la vivienda en Torrent, Valencia

Atrincherados

Agentes de la Policía vasca personados en el lugar, socorrieron a los implicados. La víctima de las cuchilladas fue evacuada en ambulancia a Urgencias del hospital de Cruces, sin que su vida corriera peligro, mientras que el otro agredido acompañó a las patrullas para identificar a los autores de la agresión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los ertzainas acudieron al piso y sellaron las dos entradas al domicilio para imposibilitar la entrada y salida del lugar. Tras la negativa por parte de los sospechosos a salir de la vivienda, se dio aviso a una Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI), que tras una negociación con los dos atrincherados consiguió que estos abandonaran el piso sin presentar resistencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los dos fueron detenidos acusados de sendos delitos de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones por arma blanca. Asimismo, los ertzainas recuperaron el cuchillo supuestamente utilizado en la agresión y las zapatillas sustraídas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los detenidos, dos hombres de 59 y 31 años de edad, fueron trasladados a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.