ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent, Valencia, a tres hombres y dos mujeres de entre 23 y 47 años acusadas de un presunto delito de robo con violencia y coacciones por golpear e intentar quemar con un soplete a otra con la intención de que abandonara la vivienda ocupada ilegalmente en la que residía.

La investigación se ha iniciado tras la denuncia interpuesta por la víctima, que manifestó a los agentes haber sido golpeado y quemado con un soplete en el cuello y la cabeza por los ahora arrestados, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La víctima residía como okupa

Los hechos han ocurrido en el interior de la vivienda en la que la víctima residía como okupa y los ahora arrestados los cometieron con la intención de que abandonara el domicilio porque pretendían instalar una plantación 'indoor' de marihuana en el piso.

Además, los autores han aprovechado la agresión para sustraerle sus pertenencias, un móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

Acumulaban 100 detenciones previas

Una vez realizadas gestiones de investigación y gracias a la colaboración de la víctima, los policías han logrado identificar a los cinco autores, que eran "delincuentes habituales de la zona", y de hecho entre todos ellos acumulaban más de 100 detenciones previas.

Por este motivo, los agentes han procedido a la detención de cuatro de los autores. El quinto, que había sido el instigador de la agresión y quien contaba con siete búsquedas judiciales en vigor, no le han localizado en un primer momento.

Disfrazado con una barba postiza

Ante esta situación, han establecido un dispositivo para localizarle y detenerle. Al parecer, este hombre se escondía en un barrio de Torrent y salía disfrazado de su domicilio, generalmente de madrugada, con gorras y barba postiza para eludir a la Policía.

Los avances de la investigación han permitido finalmente detectarlo precisamente de madrugada cuando salía de un local de la misma localidad de Torrent, donde han procedido a su detención, después de que este intentara huir al percatarse de la presencia policial. El arrestado ha pasado a disposición judicial.