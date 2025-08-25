Redacción Euskadi Bilbao, 25 AGO 2025 - 12:03h.

Las otras cuatro personas afectadas fueron trasladadas al Hospital de Basurto, donde se les atendió por inhalación de humo

Según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad, un fallo en la batería provocó la explosión que terminó en un fuego

Compartir







La explosión de la batería de una silla eléctrica ha causado un incendio en un segundo piso en el barrio de Santutxu de Bilbao, y como consecuencia, una persona se precipitó desde la ventana para evitar el fuego y otras cuatro fueron atendidas por inhalación de humo.

Según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad, un fallo en la batería de una silla eléctrica provocó una explosión que terminó en un fuego interior.

Cinco heridos tras el incendio

Una persona se precipitó desde el segundo piso hacia un patio interior para huir de las llamas, y una vez atendido en el lugar por los servicios de emergencias, fue trasladado al Hospital de Cruces en estado grave.

Las otras cuatro personas afectadas fueron trasladadas al Hospital de Basurto, donde se les atendió por inhalación de humo.