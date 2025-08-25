Redacción Cataluña 25 AGO 2025 - 11:24h.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) intentó reanimar a la mujer sin éxito

BarcelonaUna mujer de 82 años ha muerto ahogada en una piscina particular en Cunit (Tarragona), según ha informado este lunes Protecció Civil a través de un comunicado. El aviso en el teléfono de emergencias 112 lo recibieron a las 19.25 horas de este domingo, 24 de agosto, informando de que había una mujer que se había ahogado en la piscina.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar con dos unidades terrestres, donde intentaron reanimarla sin éxito. Los Mossos d'Esquadra también se desplazaron al lugar del incidente para realizar las diligencias.

Con esta ya son cuatro las víctimas mortales en una piscina desde que se inició la campaña de baño el 15 de junio.