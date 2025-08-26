Redacción Euskadi Guipúzcoa, 26 AGO 2025 - 11:04h.

Utilizó la técnica de “smishing”, que consiste en hacerse con datos bancarios de víctimas a través de enlaces que permiten su hackeo

El pasado día 21 de agosto, responsables de un local hotelero de la capital guipuzcoana alertaron de la posibilidad de que un cliente hubiera denunciado esta operación como fraudulenta

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián, como autor de un delito de estafa, a un joven de 26 años que realizó diversos cargos fraudulentos en varios hoteles de la capital guipuzcoana. Al parecer, utilizó la técnica de “smishing”, que consiste en hacerse con datos bancarios de víctimas a través de enlaces que permiten su hackeo.

Según fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el arrestado utilizaba números de tarjetas de crédito y claves que podrían haber sido conseguidas a través del citado método.

Técnica "smishing"

El pasado día 21 de agosto, responsables de un local hotelero de la capital guipuzcoana alertaron de la posibilidad de que un cliente hubiera denunciado esta operación como fraudulenta.

Agentes de la Ertzaintza se trasladaron al hotel y comprobaron que el sospechoso había realizado varios cargos, por valor de 884 euros, utilizando diferentes tarjetas de crédito. El modus operandi utilizado había sido introducir los números de las tarjetas directamente en el datáfono del establecimiento, sin utilizar una tarjeta física en la operación.

Según se pudo determinar, dos de los números de las tarjetas utilizadas, estaban relacionadas con segundas denuncias presentadas en Cartagena y Granada, en las que sus titulares habían sido engañados mediante técnicas de “smishing”, posiblemente a través de un enlace falso para pagar una supuesta multa, el que tuvieron que introducir sus datos bancarios para realizar la operación.