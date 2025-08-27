Redacción Euskadi Guipúzcoa, 27 AGO 2025 - 16:04h.

La empresa Bridgestone confirma que el origen fue un derrame interno de polvo negro

El Ayuntamiento de Galdakao ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza y ha exigido a la empresa que asuma los daños causados

Compartir







Una nube de polvo negro sorprendió el pasado viernes a los vecinos del barrio de Aperribai, en Galdakao, tiñendo coches, aceras, balcones y generando preocupación generalizada. La causa, según se ha confirmado posteriormente, fue un derrame de polvo negro, un compuesto altamente volátil, en el interior de la planta de Bridgestone, en Basauri.

Ante la gravedad del incidente, el Ayuntamiento de Galdakao ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza y ha exigido a la empresa que asuma los daños causados, así como la atención a los afectados.

El Ayuntamiento exige respuesta a Bridgestone

Desde el principio, el Ayuntamiento ha estado en contacto con el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Basauri y responsables de Bridgestone. Aunque inicialmente se informó de tareas de mantenimiento en una de las chimeneas, la propia empresa confirmó que el origen fue un derrame interno de este material.

El Consistorio considera este hecho inadmisible y ha reclamado a la multinacional que investigue lo ocurrido y adopte medidas preventivas inmediatas para evitar que algo así vuelva a suceder. Asimismo, ha puesto a disposición de la ciudadanía los teléfonos municipales 944 010 506 y 944 010 566 para canalizar cualquier incidencia relacionada con el polvo negro.

Según fuentes municipales, la sustancia es especialmente fina y persistente, lo que complica su eliminación y prolonga los trabajos de limpieza.