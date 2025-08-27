Patricia Martínez 27 AGO 2025 - 14:32h.

En el vertedero se acumulan más de 14.000 metros cúbicos de residuos plásticos y textiles

Última hora de los incendios en España: Los Reyes llegan a Lago de Sanabria, en Zamora

Compartir







A Rúa, OurenseEl pasado 15 de agosto la comarca de Valdeorras se convirtió en algo parecido al infierno. Un voraz incendio que llegó desde Larouco, y que fue el más grande de la historia de Galicia, rodeó en apenas unas horas varios núcleos urbanos, poniendo en peligro decenas de viviendas, y obligó a desalojar la residencia de ancianos de A Rúa. En su feroz recorrido, las llamas entraron en la localidad por el vertedero municipal, a las afueras del pueblo. Allí se acumulaban restos plásticos y textiles. Son 16.000 metros cuadrados, con residuos procedentes de una fábrica cercana dedicada a la producción de moquetas antitérmicas utilizadas en la fabricación de vehículos.

Doce días después, el humo se percibe en el aire de A Rúa y muchos vecinos aún se pasean con mascarilla, sobre todo los mayores. El incendio que asoló el pueblo y toda la comarca de Valdeorras ya se ha sofocado, excepto en el vertedero municipal. Allí, todos esos restos siguen humeando sin que las administraciones se pongan de acuerdo sobre la responsabilidad sobre su extinción definitiva y su sellado.

Los técnicos calculan que hará falta más de un mes de trabajos para sellar los 14.000 metros cúbicos de residuos, según han confirmado desde el Concello de A Rúa. Serían necesarios más de 1.000 camiones llenos de arena y operarios protegidos con trajes de seguridad, un despliegue que el gobierno local, asegura, no puede financiar: “estamos en una situación de indefensión absoluta y abandono” denuncia la alcaldesa.

Ni la Xunta de Galicia como la Diputación de Ourense asumen la extinción del incendio

“Necesitamos ayuda porque el trabajo es complejo, las competencias no son del ayuntamiento” recuerda la alcaldesa María González. “La Xunta de Galicia dice que ya no es un incendio forestal y entonces ya no les compete”, cuenta la alcaldesa. Similar respuesta han encontrado en la Deputación de Ourense: “deberían asumirlo, por la competencia", recuerda la responsable municipal, "pero tampoco tienen claro que sea un incendio urbano, y tampoco lo asumen”. Y mientras las administraciones se pasan la pelota, parecen estar esperando a que la lluvia aparezca “y se apague solo”, denuncia, mientras los vecinos de toda la comarca siguen respirando el humo que sale del vertedero después de casi dos semanas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El vertedero se encuentra a unos 300 metros del parque empresarial y con un grupo de viviendas a unos 400 metros. El depósito de As Pedreiras almacena residuos “no peligrosos” y así se han calificado los restos que siguen ardiendo, pero ni los vecinos ni los responsables municipales están tranquilos. Desde el Concello también le han pedido a la Xunta que mande un técnico para valorar la situación, pero no han tenido aún respuesta. En las calles del pueblo, las respuestas se repiten: “es indignante que se pasen la pelota unos a otros”, critican los vecinos, mientras “esto nadie lo apaga”.

Visita de los socialistas gallegos, que reclaman poner "todos los recursos disponibles"

El líder de los socialistas gallegos también pudo visitar el vertedero este martes, acompañado de la portavoz socialista en el ayuntamiento y aprovechó para alertar del peligro que supone para la salud pública este incendio. Xosé Ramón Gómez Besteiro le ha reclamado a la Xunta de Galicia que ponga “todos los recursos disponibles en la extinción del depósito” ya que está “derivando en un problema de salud pública”, tras doce días ardiendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Nunca se nos ocurriría decirle a un particular que es su responsabilidad apagar un incendio forestal que está consumiendo su casa”, apunta el líder socialista, recordando que las llamas llegaron al vertedero llegó desde el incendio forestal de Larouco. Pero desde la Consellería de Medio Ambiente insisten; recuerdan que el depósito es propiedad municipal, y debe ser el ayuntamiento quien se haga cargo de la solución.