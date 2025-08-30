Las inscripciones para el concurso deben realizarse a través de la web oficial del Campeonato hasta el próximo 28 de septiembre

El certamen se disputará en Hondarribia del 13 al 15 de octubre de 2025

GuipúzcoaEl plazo para inscribirse en el XX Campeonato de pintxos de Euskadi y Navarra está oficialmente abierto hasta el próximo 28 de septiembre. La cita, que se celebrará del 13 al 15 de octubre de 2025 en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, contará con la participación de 54 cocineros y sus propuestas gastronómicas, las cuales se ordenarán en tres sesiones clasificatorias. De estas, saldrá una semifinal con los 15 mejores concursantes, quienes lucharán por un lugar en la final, donde competirán las 8 mejores propuestas.

Según los organizadores, este certamen tiene como objetivo promover la cultura del pintxo, un plato típico de la gastronomía vasca y navarra, y atraer a profesionales de la cocina de todo el ámbito local.

Un certamen con historia y tradición

Este campeonato se ha celebrado en diversas ciudades del País Vasco y Navarra a lo largo de los años. Desde su creación en Hondarribia, el evento tuvo lugar en esta ciudad hasta 2015, con la excepción de 2009, cuando se trasladó al Kursaal de San Sebastián como parte del programa de la primera edición de San Sebastián Gastronomika.

A lo largo de los años, el campeonato ha vuelto a recorrer diferentes ciudades, como Vitoria-Gasteiz y Bilbao, pero desde 2023, el certamen regresó a su ciudad de origen, Hondarribia, donde se celebrará nuevamente en 2025.

El Campeonato de pintxos de Euskadi y Navarra no solo es un escaparate para los cocineros, sino también una cita imperdible para todos los amantes de la gastronomía, quienes podrán disfrutar de la creatividad culinaria y la innovación que caracteriza a los participantes.