GuipúzcoaEl Museo Vasco del Ferrocarril, ubicado en Azpeitia (Guipúzcoa), volverá a ofrecer este fin de semana una experiencia única para los amantes del ferrocarril. Tres trenes de vapor históricos realizarán trayectos regulares entre el museo y Lasao, permitiendo a los visitantes disfrutar de la magia de viajar en locomotoras de época. Esta actividad es parte de la programación habitual del museo, que sigue siendo una de las principales atracciones turísticas de la zona.

Horarios y recorridos de los trenes de vapor

Los trenes de vapor saldrán del Museo Vasco del Ferrocarril en los siguientes horarios:

Sábado, 30 de agosto: 12.00 y 17.30 horas.

Domingo, 31 de agosto: 12.00 horas.

Los trayectos ofrecen a los pasajeros una experiencia única a bordo de locomotoras históricas que siguen en funcionamiento. Este tipo de iniciativas contribuye a preservar la tradición ferroviaria, al mismo tiempo que ofrece una visión del pasado a las nuevas generaciones y a los aficionados al ferrocarril.

El museo y su colección ferroviaria

El Museo Vasco del Ferrocarril alberga una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, destacando por su extenso archivo de locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, así como automotores y una amplia variedad de vagones antiguos. Además, conserva uno de los conjuntos más completos de máquinas-herramienta de Euskadi, proveniente del antiguo taller del Ferrocarril del Urola.

El museo también cuenta con piezas muy especiales, como uniformes ferroviarios utilizados desde el siglo XIX y una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo. Estas colecciones no solo permiten entender la evolución del ferrocarril, sino que también destacan la importancia histórica y cultural del sector en la región.

Horario de apertura y nuevos cambios a partir de septiembre

El horario habitual del Museo Vasco del Ferrocarril es de martes a sábado de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos de 10.30 a 14.00 horas. A partir del martes 2 de septiembre, el horario de apertura sufrirá una modificación, siendo el nuevo horario el siguiente:

Martes a viernes : 10.00 a 13.30 y 15.00 a 18.30 horas.

: 10.00 a 13.30 y 15.00 a 18.30 horas. Sábados : 10.30 a 14.00 y 16.00 a 19.30 horas.

: 10.30 a 14.00 y 16.00 a 19.30 horas. Domingos y festivos (excepto lunes): 10.30 a 14.00 horas.

Este ajuste permite a los visitantes aprovechar al máximo su visita, con más opciones para descubrir la historia del ferrocarril.