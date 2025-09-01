Redacción Euskadi País Vasco, 01 SEP 2025 - 03:00h.

Salud Pública ha recomendado a los ayuntamientos que intensifiquen las medidas destinadas a proteger la seguridad de los trabajadores en las actividades de limpieza y mantenimiento en espacios públicos

El pasado 5 de agosto la Diputación Vizcaína alertó de la detección de gripe aviar en gaviotas patiamarillas que se habían recogido en Santurtzi y Erandio

El Gobierno Vasco pide que se intensifiquen las precauciones con el fin de proteger a las personas que trabajan en tareas de limpieza. Por ello, ha recomendado a los ayuntamientos, especialmente a los municipios costeros vizcaínos y los colindantes, reforzar las medidas preventivas ante la detección en las últimas semanas de casos de gripe aviar en aves silvestres, concretamente en gaviotas. El Ejecutivo, que remarca que no existe motivo de alarma para la población, dado que el contagio de esta enfermedad a los humanos solo ocurre en casos excepcionales, pone el foco sobre la salud laboral de las personas que están encargadas de la limpieza viaria y por tanto entran en contacto con residuos dejados por estos animales.

El pasado 5 de agosto la Diputación Vizcaína alertó de la detección de gripe aviar en gaviotas patiamarillas que se habían recogido en Santurtzi y Erandio. Fue el resultado de la labor que efectúa habitualmente el Centro de Recuperación de Fauna de Gorliz en colaboración con Neiker y el laboratorio de referencia nacional en Algete (Madrid). Un día después, el ente foral informó de que el centro de Gorliz se había visto obligado a sacrificar a todas las aves y extendió un radio de vigilancia de 10 kilómetros que afectaba a las localidades de Derio, Erandio, Loiu, Leioa, Laukiz, Gatika, Berango, Getxo, Urduliz, Plentzia, Maruri, Mungia, Sopela, Barrika, Gorliz, Bakio y Lemoiz. Las explotaciones avícolas de estos 17 municipios tuvieron que ser confinadas.

Prevenir y proteger

Ahora, es el Gobierno Vasco el que pone en el foco otro aspecto relacionado con el episodio, concretamente con la necesidad de prevenir y proteger de manera anticipada, sin que existan motivos de alarma para la población, a los colectivos que pueden estar más expuestos a estas aves propias del entorno marino.

Siguiendo las recomendaciones técnicas internacionales, Salud Pública ha recomendado a los ayuntamientos, especialmente a los costeros, que intensifiquen las medidas destinadas a proteger la seguridad de las personas trabajadoras en las actividades de limpieza y mantenimiento en espacios públicos.

Medidas de prevención y protección

Teniendo en cuenta que en muchas zonas públicas de los municipios se producen en momentos puntuales del día concentraciones de aves silvestres, especialmente gaviotas, se ha transmitido a los ayuntamientos una serie de medidas preventivas a tener en cuenta. Entre ellas, se recomienda intensificar las operaciones de limpieza y desinfección de superficies de concentraciones de aves silvestres. Asimismo, se aconseja efectuar el vaciado de papeleras y basura de los lugares públicos donde se acumulen gaviotas u otras aves silvestres y garantizar las medidas de protección individual en las personas trabajadoras que realicen las operaciones de limpieza o cualquier otra actividad en la que se entre en contacto con aves enfermas o muertas.

Por otra parte, ha recordado a las brigadas y personal de limpieza que, en caso de encontrar aves muertas o enfermas, deben ponerse en contacto con los teléfonos habilitados por las Diputaciones Forales para su recogida.