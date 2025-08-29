Le disparó a bocajarro y delante del menor, que le abrió la puerta después de que preguntase por su padre

El asesino de Alaquàs, Valencia, mató a la víctima delante de su hijo: investigan si fue una venganza pasional

Las autoridades continúan en la búsqueda del asesino que el pasado miércoles, a aproximadamente las 20:00 horas, acabó con la vida de un hombre en la localidad valenciana de Alaquas. El crimen fue perpetrado delante del hijo menor de la víctima, que le abrió la puerta de casa después de que el asesino preguntase por su padre. Sin mediar palabra, abrió fuego y tiroteó a bocajarro al progenitor.

Aunque en un principio se pensaba que todo podría tratarse de un ajuste de cuentas, dado que la víctima tenía antecedentes, lo que se investiga ahora es si todo pudo deberse a un crimen pasional por celos. Al parecer, días antes del suceso el atacante habría amenazado al hombre fallecido por haber mantenido una relación sentimental con su pareja mientras él se encontraba cumpliendo condena en la cárcel.

El asesinato de Alaquas

Fue a las 20:00 horas cuando el asesino llegó hasta la vivienda de su víctima. Allí, tras llamar a la puerta, se encontró con que su hijo abría la puerta. A él le dijo que buscaba a su padre, y el menor, sin sospechar, fue a avisar a su progenitor.

Aprovechando ese instante, con la puerta abierta, el asesino disparó en sucesivas ocasiones contra su víctima, acabando con su vida en medio del pánico del menor, que trató de huir en busca de ayuda.

Según testigos de la escena, el menor, de 15 años salió a la calle gritando y pidiendo socorro: “¡Por favor, han matado a mi padre!”, cuenta una vecina cuyo esposo salió rápidamente a auxiliar al ahora fallecido.

"Mi marido fue el que bajó corriendo y le taponó (el pecho) porque llevaba un tiro en el corazón", explica en declaraciones recogidas por Europa Press, describiendo cómo clamaban ayuda porque se estaba “desangrando”.

"Se le murió en los brazos. Mi marido no ha podido bajar de los diazepanes que lleva", cuenta, explicando que está en un completo shock, al igual que el hijo de la víctima, que estaba con él, “muy nervioso” y “gritando”.

El asesinado, de 40 años, llevaba unos cinco o seis años viviendo allí y afirman que “iba a su rollo” y “era un buen chico”.

Las autoridades buscan al asesino

Tras lo ocurrido, que generó una gran alarma en el lugar y derivó en una fuerte presencia policial, las autoridades están buscando al responsable del crimen.

Al parecer, buscan un coche rojo Seat Ibiza en el que podría haberse escondido. Según informa el medio Levante-EMV, el responsable sería un expresidiario de 38 años, vecino de Valencia.