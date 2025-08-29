Redacción Euskadi Bilbao, 29 AGO 2025 - 11:23h.

Álex no puede hablar ni andar y necesita asistencia para su vida diaria desde que recibió la brutal paliza

El TSJ vasco rebaja la pena a cuatro agresores que dejaron en coma a Álex en Amorebieta

Uno de los Hermanos Koala (LHK), la banda juvenil considerada autora de la paliza que dejó en estado vegetativo a Alexandru Andrei Ionita, un joven de origen rumano de 24 años entonces, ha vuelto a ser detenido tras haber sido declarado en busca y captura, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales. Se trataría de K.P., condenado a siete años, cinco meses y 29 días de prisión por el intento de asesinato. El pasado mes de abril había quedado en libertad provisional al haber cumplido la mitad de la pena, pero apenas un mes después el Tribunal Supremo confirmó las condenas impuestas por la Audiencia vizcaína y rebajadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), por lo que tenía que volver a ingresar en prisión, pero no lo hizo.

El pasado lunes, día 25 de agosto, sobre las cuatro de la madrugada, pocas horas después de terminar la Aste Nagusia, una patrulla de la Policía Municipal de Bilbao destinada en la Inspección Vecinal de Basurto, sorprendió a dos jóvenes que circulaban en una bicicleta sin luces por la carretera de la Avenida de Montevideo, en dirección hacia el barrio de Zorroza, según informan fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao.

Los agentes les pararon para denunciarlos por infringir la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. Los dos chicos presentaron su documentación a petición de los policías locales. Al pasar los datos de identidad de los infractores por la emisora al Centro de Mando y Control de la comisaría de Miribilla, los patrulleros supieron que sobre uno de ellos, K.P., pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, por lo que procedieron a su detención y traslado a los calabozos para cumplir con la requisitoria judicial.

Uno de los autores de la paliza a Álex

Este joven, que tiene 22 años en la actualidad, fue uno de los que asestó a Álex un botellazo en la cabeza en un parque de Amorebieta en la madrugada del 25 de julio de 2021. Las imágenes de la paliza, grabadas y difundidas en redes por ellos mismos, en las que se ve cómo acorralaban y golpeaban a la víctima sin compasión mientras él trataba de levantarse, conmocionaron a la sociedad. Los jueces le aplicaron un atenuante por anomalía psíquica, lo que le rebajó considerablemente el castigo. Pertenecía a una familia desestructurada y, según se reveló en el juicio, había nacido con síndrome de abstinencia.

La Audiencia vizcaína le impuso 14 años de cárcel, pero la sala de lo Penal del TSJPV rebajó la pena a casi la mitad, es decir, a siete años, cinco meses y 29 días de cárcel. En total, seis adultos fueron condenados y uno quedó absuelto. Los cuatro principales acusados tenían que cumplir veinte años de prisión, aunque luego vieron la pena rebajada; y otro, 10, además de K.P. Otros ocho menores fueron juzgados y sentenciados a distintas medidas de seguridad por los mismos hechos.

El pasado 1 de abril, K.P. fue puesto en libertad tras permanecer tres años en prisión, con la obligación de personarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes o siempre que fuera requerido. En mayo, el Tribunal Supremo confirmó las penas, por lo que tenía que ingresar de nuevo en la cárcel, pero se encontraba desaparecido. Solicitó el indulto y la suspensión de la pena, pero se le denegó. Apenas tres meses después, la Policía ha dado con él en Bilbao, por lo que ha vuelto a un centro penitenciario.

Según fuentes cercanas a la familia, el joven Álex se encuentra en su Rumanía natal con su madre. No puede hablar ni andar y necesita asistencia para su vida diaria. Dedica gran parte del día a su rehabilitación en una clínica, que completa con fisioterapia en casa, con lo que ha logrado pequeños avances en la movilidad de sus extremidades.