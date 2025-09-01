Redacción Euskadi 01 SEP 2025 - 17:14h.

El inicio del curso académico y la reactivación de la actividad laboral están tras el aumento de horarios

Los menores hasta los 15 años viajarán gratis en el tranvía de Vitoria a partir del 1 de julio

Compartir







BilbaoLlega septiembre y con él la vuelta al trabajo, el fin de las vacaciones, el síndrome postvacacional, el estrés, la rutina, etc. Pero, además, con el estreno del noveno mes del año, llegan los horarios de invierno a transportes públicos y al servicio de OTA, entre otras, en la Comunidad Autónoma Vasca.

En Vitoria, este lunes 1 de septiembre ha regresado el servicio de OTA en su horario habitual. Desde el próximo 15 de septiembre, Vitoria amplia la OTA incrementando de 6.000 a 11.000 el número de plazas de estacionamiento regulado. La nueva zona de pago abarcará los barrios de Aranbizkarra, Arana, Santa Lucía, San Martín, Lovaina y Aranzabal. A su vez, se implementará en la Zona de Bajas Emisiones (Casco Viejo y parte del Ensanche) y en la calle Las Trianas de Adurtza.

PUEDE INTERESARTE Vitoria restringirá el tráfico a los vehículos más contaminantes desde el 15 de septiembre

En Bilbao, el servicio OTA funciona ya en horario completo. En el área residencial, será de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 y el tiempo máximo de estacionamiento será de cinco horas en el Sector Verde, de media jornada en el Sector Verde L y de tres horas en el Azul. En el área intensiva, el servicio se extenderá de 09:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 09:00 a 14:00 los sábados y el tiempo máximo de aparcamiento será de tres horas tanto en el Sector Verde como en el Azul.

En Donostia, este primer día de septiembre el Ayuntamiento comenzará con el envío de las más de 17.000 viñetas de residente para el estacionamiento en zonas OTA, cuyo uso será obligatorio a partir del 1 de octubre con el objetivo de facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento en momentos que requieren de una regulación excepcional del tráfico.

PUEDE INTERESARTE Un tranvía arrolla a un microbús en el centro de Vitoria y deja al menos siete personas heridas

Tranvía, autobús y metro

En Vitoria, los autobuses urbanos y el tranvía recuperan sus horarios habituales, en este último caso, las frecuencias vuelven a ser de 15 minutos. Además, el servicio de autobús promovido por la Diputación Foral de Álava que conecta los pueblos de la provincia ofrece en su web información sobre los horarios y recorridos de la nueva temporada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En Bilbao, el metro retomará sus frecuencias habituales en las líneas 1, 2 y 3, con trenes cada 2,5 minutos; la frecuencia del tranvía en la capital vizcaína será de 12 minutos, salvo los domingos que circulará cada 15 minutos. Por su parte, el transporte de autobuses tanto en Bilbao como en el resto de la provincia aplicarán sus horarios de invierno.

En Gipuzkoa, tanto Lurraldebus como Dbus reactivarán también sus servicios de invierno, con horarios que se pueden consultar en su página web.