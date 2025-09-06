Redacción Euskadi 06 SEP 2025 - 00:00h.

El 7 de septiembre será el concierto del saxofonista Iñaki Bermúdez y la pianista Yume Takasaki

Necroturismo: cómo iniciarse en este tipo de turismo que cada vez tiene más adeptos

Compartir







BilbaoLos cementerios les ponen a algunos los ‘pelos de punta’ por aquello del miedo a la muerte, este plan organizado por el Ayuntamiento de Bilbao para el 7 de septiembre no es, pues, apto, para aquellos a los que les dé yuyu eso de estar rodeados de lápidas y sepulturas. Bilbao pretende que quienes visiten el próximo domingo el camposanto sientan ese erizamiento del vello corporal, producido por la emoción y no por el pavor. Sí, porque aunque resulte extraño ese día el saxofonista vizcaíno Iñaki Bermúdez y la pianista japonesa Yume Takasaki ofrecerán un concierto en la Capilla del Cementerio Municipal de Bilbao.

El atípico escenario puede causar sorpresa, pero lo cierto, es que este recital está enmarcado en el programa cultural que, cada año, organiza Bilbao Zerbitzuak en el cementerio. Un evento en el que se interpretarán icónicas piezas de grandes compositores como Maurice Ravel, Reynaldo Hahn, Miguel de Jorge o Pedro Iturralde.

PUEDE INTERESARTE Un operario de un cementerio deja un ataúd usado en un contenedor de residuos orgánicos en Castilblanco, Sevilla

Las obras más famosas de la música clásica serán la banda sonora perfecta para incluir el cementerio en la lista de ‘imprescindibles’ del fin de semana. Una oportunidad para disfrutar de la música en un entorno que, raramente, se relaciona con el disfrute y que, sin embargo, encierra un “alto valor artístico, histórico, cultural y patrimonial”, tal y como resalta Álvaro Pérez Alonso, concejal de Salud y Consumo. Bilbao, consciente del potencial de su cementerio, lo da a conocer desde hace tiempo con visitas que permiten conocer el arte funerario, pero también la historia de la ciudad, a través de panteones, catacumbas, criptas y mausoleos.

Un cementerio con mucha historia

El Cementerio municipal de Bilbao, inaugurado el 27 de abril de 1902, recuerda algunos de los hechos más dolorosos ocurridos en la ciudad en el siglo XX, como la tragedia de los niños del Circo del Ensanche en 1912. Este mausoleo es una de las obras más grandes del cementerio y recuerda el drama que se desató hace 113 años cuando, durante la proyección de una película, una persona del público gritó fuego o algo parecido. Una avalancha de personas huyeron hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas. Murieron 46 personas, de las cuales 44 eran niños.

Aquí también están enterradas las víctimas del accidente aéreo del Monte Oiz en 1985, también están representadas y enterradas las víctimas de los asaltos a la cárcel de Larrinaga, la Casa Galera, los Ángeles Custodios y de los buques Altuna Mendi y Cabo Quilates en 1936 y 1937.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Guerra Civil representada por el muro este en el que fueron fusiladas entre 400 y 500 personas, en su mayoría milicianos republicanos. Los fusilamientos en el muro oeste donde fueron ejecutadas 19 personas condenadas por el Tribunal Popular de Euzkadi.

La oportunidad de irse de concierto al cementerio se repetirá en noviembre, con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos, Bilbao Zerbitzuak ofrecerá entonces, en la Capilla del Cementerio bilbaíno su clásico concierto lírico, que cumple ya su octava edición, con la participación del grupo musical Bilbao Bel Canto; compuesto por la soprano Patricia Sesar, el tenor Martín Barcelona, al violín Alfonso Rodríguez, a la viola Miren de Diego e Iñaki Velasco al piano.