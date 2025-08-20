El Ayuntamiento retiró de inmediato el ataúd tras conocer lo sucedido y asegura que exigirá responsabilidades

Un operario de una empresa de gestión del cementerio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) dejó este martes un ataúd usado en un contenedor de residuos orgánicos, lo que fue captado por un vecino y difundido rápidamente a través de las redes sociales.

El alcalde del municipio, José Manuel Carballar, ha explicado este miércoles en su cuenta de Facebook que el suceso tuvo lugar, pero que "el Ayuntamiento, en cuanto tuvo constancia de la situación, procedió de inmediato a la retirada y traslado de dicho féretro", lo que se debió "a la irresponsable actuación de un operario de la empresa contratada para el servicio de enterramiento".

Por ello, desde que sucedieron los hechos se ha estado en contacto con la empresa, "que hasta el día de ayer ha venido desarrollando sus servicios de manera ejemplar y con una gran profesionalidad", y se ha mantenido una reunión con sus responsables, "dejando claro lo desagradable e inadmisible de lo sucedido y que bajo ninguna circunstancia puede repetirse".

Todo ello, "al margen de exigir las oportunas responsabilidades y de tomar las medidas que se consideren", ha indicado el alcalde, que ha asegurado que el cementerio municipal no está privatizado, sino que "únicamente se contrata el servicio de enterramiento, ante la inexistencia de enterrador municipal, mientras que la limpieza y mantenimiento son gestionados directamente por el Ayuntamiento".

La familia expresa su malestar con la difusión de las imágenes en redes

El alcalde ha contactado con la familia afectada por estos hechos, que ha expresado "su profundo malestar por la difusión de las imágenes en redes", además de que podrá emprender acciones contra la difusión que se haya podido hacer de las imágenes "de forma particular o a través de medios de comunicación".

El regidor ha pedido a los vecinos que, en casos como este, antes de publicar en redes imágenes que puedan vulnerar la intimidad o sensibilidad de las familias y personas, "informen al Ayuntamiento para poder actuar de manera inmediata".

Ha subrayado que estos hechos "son lamentables e inaceptables", por lo que desde el Ayuntamiento "se tomarán las correspondientes medidas para que no vuelvan a suceder".