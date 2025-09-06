Redacción Euskadi 06 SEP 2025 - 20:17h.

Los hechos ocurrieron este 5 de septiembre a las 16:30 horas cuando unos paseantes alertaron a la Ertzaintza

La víctima explicó que había quedado con su ex para devolverle sus efectos personales y éste la inmovilizó

Compartir







Vitoria-GasteizUn hombre de 41 años fue detenido este 5 de septiembre por una presunta agresión sexual a su expareja cuando ambos se encontraban en una zona del parque de Arriaga de Vitoria-Gasteiz (Álava).

Así lo ha comunicado la Ertzaintza, que se personó en el lugar para interceptar al sospechoso y ayudar a la mujer. Precisamente la Fiscalía ha advertido de la "alarmante espiral" de delitos sexuales en 2024.

En este caso ocurrido en la capital alavesa, los hechos se produjeron a plena luz del día, a las 16:30 horas. Unas personas que paseaban por el espacio verde público escucharon a la víctima llorando primero.

Cuando se aproximaron a ella, observaron que tenía a un varón tumbado encima de ella e inmediatamente alertaron a la policía vasca. Al llegar los agentes, la afectada salió corriendo hacia ellos, tras la huida del individuo.

PUEDE INTERESARTE Denuncian una agresión sexual de un interno a una trabajadora de la cárcel de Lledoners, Barcelona

Desnudo de cintura para abajo y ya en prisión

No obstante, gracias al rápido desplazamiento y actuación, pudieron localizarle en las inmediaciones. Estaba desnudo de cintura para abajo, pues también había salido a la carrera, sin subirse ni siquiera los pantalones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fue arrestado después de que la víctima confesara a los ertzainas que había quedado allí con él para devolverle sus efectos personales. Pero, el que había sido su pareja sentimental anteriormente, la retuvo e inmovilizó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Quería obligarla a mantener relaciones sexuales, de ahí que los testigos que habían avisado a las autoridades se topasen con la escena del hombre sobre ella.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por todo ello, los agentes lo esposaron y lo trasladaron a comisaría. Luego, pasó a disposición judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.