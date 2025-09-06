La menor explicó a un familiar que el hijo de la pareja de su padre le había sometido a tocamientos y violaciones en repetidas ocasiones

Detenido un hombre en Palma por violar a una familiar menor durante un viaje

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra, que es menor de edad, durante cuatro años en Palma, la capital de Mallorca.

Aunque los hechos tuvieron lugar entre 2019 y 2023, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, no fue hasta finales del pasado mes de agosto cuando la víctima le comunicó lo sucedido a un familiar.

La víctima creía que era algo normal

La menor explicó que su hermanastro, hijo de la pareja de su padre, le había sometido a tocamientos y le había violado en repetidas ocasiones a lo largo de cuatro años.

No había denunciado los hechos con anterioridad, aseguró, porque al ser ella pequeña pensaba que era algo normal ya que tenía confianza con el sospechoso.

Al conocer lo ocurrido, la familia alertó a la madre y esta llevó a la víctima a un centro hospitalario para que le examinaran siguiendo el protocolo en casos de maltrato infantil.

Después interpuso una denuncia que derivó en la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura de Baleares.

Gracias al testimonio de la menor, los agentes pudieron identificar al sospechoso y arrestarlo pocas horas más tarde como supuesto autor de un delito de agresión sexual.