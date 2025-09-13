Redacción Euskadi Agencia EFE 13 SEP 2025 - 16:22h.

Denuncian frases "inaceptables" contra un agente que es entrenador de fútbol en Amurrio, Álava

En la pintada llaman al ertzaina "cipayo" y muestran su deseo de que se marche: "Fuera de aquí"

Vitoria-GasteizUnas pintadas ofensivas aparecidas en la localidad de Amurrio (Álava) están siendo investigadas porque se dirigen contra un ertzaina que entrena a un equipo de fútbol en el municipio.

Según ha comunicado el Departamento de Seguridad vasco, han sido descubiertas en el mismo campo de Basarte donde el agente trabaja con los jugadores.

Las palabras que se han podido leer, escritas en euskera, son "cipayo" y "fuera de aquí". La primera significa, en su modo despectivo, "secuaz a sueldo", tal y como define la Real Academia Española.

"Atentan gravemente contra la convivencia"

Sin que se conozcan más detalles sobre el contexto o las circunstancias en las que se han producido estos hechos, desde Seguridad los han condenado por ser "intolerables e inaceptables, que recuerdan a tiempos pasados".

"Atentan gravemente contra la convivencia. Una sociedad democrática no debe permitir este tipo de hechos y debemos mostrar como sociedad nuestro más firme rechazo", repulsan. También han trasladado su solidaridad y cercanía al agente señalado.

Por su parte, el propio Amurrio Club ha emitido un escrito en el que condena lo sucedido. "Tolerancia cero hacia actitudes discriminatorias, homófobas, de odio o contrarias al respeto institucional", ha expresado.

La entidad ha presentado "denuncia" para que "se depuren responsabilidades", según ha añadido la Junta Directiva, quien manda también su "respaldo total" a la persona afectada.