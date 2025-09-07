Redacción Andalucía Agencia EFE 07 SEP 2025 - 13:33h.

Vandalizan la sede del PSOE de Guadix, Granada, con insultos xenófobos y al presidente del Gobierno

"Cuando se siembra el odio y se deshumaniza a las personas surge lo peor", ha recordado el delegado del Gobierno en Andalucía

GranadaNuevos ataques a una sede del PSOE, esta vez en Guadix (Granada), municipio donde han denunciado este 6 de septiembre pintadas xenófobas e insultantes incluso dirigidas al presidente del Gobierno.

Mensajes como "Sánchez prisión", "corruptos traidores" o "no inmigración" se pudieron leer en la fachada de la Casa del Pueblo. Unos hechos que recuerdan a los ocurridos en la sede de Puerto Real del mismo partido.

El reciente acto vandálico ha llevado al grupo socialista local a condenarlo con estas palabras: "No solo constituye una agresi�ón, sino también un intento de intimidación política contra los valores democráticos que defendemos".

Han añadido que no tolerarán ningún tipo de violencia, odio o intolerancia. Además, han recordado que la "pluralidad política y el respeto a las ideas son pilares fundamentales de la convivencia".

"Actos como este solo refuerzan nuestro compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y libre de discursos de odio", han recalcado, antes de hacer un llamamiento a los accitanos para que rechacen estos comportamientos.

La secretaria general del PSOE de Guadix, Belén Porcel, y el secretario de Organización local, Manuel Martínez, han interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

"No nos dan miedo, no nos van a frenar"

Entre las diversas reacciones políticas que ha generado este suceso está la del Delegado del Gobierno en Andalucía Pedro Fernández. Ha expresado en redes sociales que es un "ataque intolerable".

"Cuando se siembra el odio y se deshumaniza a las personas surge lo peor. ¡Ánimo compañeros! No nos van a frenar, no nos dan miedo, somos el partido y la casa de los trabajadores, del diálogo progresista y feminista", ha recalcado.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía María Márquez ha mencionado directamente al presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla al decirle que "tiene que desautorizar a su compañero Tellado".

Y es que estas pintadas aparecen después del "señalamiento de ultras" como él, según ha apuntado la portavoz socialista. Recordamos que unas declaraciones del popular desataron una tromba de críticas de la izquierda.

"Ejemplo de política basura que practica el PP"

"Este es claro ejemplo de las consecuencias de la política basura que practica el PP. Contra el fascismo, ni un paso atrás", ha exclamado también el secretario de Transición Ecológica de los socialistas vascos Daniel Senderos.

Desde las Juventudes Socialistas de Granada, su secretario Jorge Ibáñez Fresneda, ha publicado otra reacción: "Este tipo de actos no nos achantan, nos dan fuerza para luchar y defender la dignidad de la gente, que es para lo que estamos aquí".

Por último, desde el propio Ayuntamiento de Guadix, su alcalde Jesús Lorente, ha dicho que "estas actitudes vandálicas no tienen cabida en una sociedad democrática como la nuestra".