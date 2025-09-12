Maitena Berrueco 12 SEP 2025 - 03:00h.

Vitoria-GasteizRecientemente, sobre el asfalto de algunas calles de Vitoria apareció pintada una cifra: 1283. Todo parecía indicar que, lejos de estar ante la firma de un nuevo grafitero egolatra, se trataba de la campaña de prelanzamiento de algún colectivo de la ciudad que pretendía imprimir algo de misterio, ofreciendo solo ese número como información, antes de desvelar el significado real de ese enigmático 1283.

‘Et voilá’, tras la pintada está la plataforma popular ‘Horrela Ez Badaiotz’, que lucha contra los “macroproyectos fotovoltaicos y las líneas de alta tensión” y que integran vecinos de los municipios rurales próximos a Vitoria como Otogoien, Otobarren, Martioda o Mendoza, entre otros, “preocupadas por el futuro de nuestro Territorio”.

Movidos por esa preocupación se han puesto en movimiento y han buscado los lugares antropizados (terrenos naturales alterados por la acción humana) que podrían albergar instalaciones de energías renovables en Álava, sin que destruyan territorio de alto valor agrológico y medioambiental.

Ese '1283', estampado por toda la ciudad, tiene que ver con ese inventario: “Ya existen en similitud de ocupación con la estimación del Plan Territorial Parcial Central (PTP) de Álava de superficie necesaria para fotovoltaica (1.283 hectáreas vs. 1.317 hectáreas aproximadamente”.

1.283 hectáreas inventariadas

Este informe, que en su página web titulan ‘1283. Prólogo de un inventario que no deberíamos haber hecho nosotros’, es un estudio sobre los terrenos antropizados en dominio público o urbano de Álava aptos para acoger, por ejemplo la instalación de placas solares o plantas de producción de renovables, evitando la pérdida de “miles de hectáreas de las mejores tierras agrícolas de Álava, por la pérdida de tierra de cultivo, forestales y pastizales de alto valor agrológico”.

El colectivo, autor de las pintadas, aclara que no está en contra de las energías renovables, “sino contra esta mal llamada ‘transición energética’”, y que apuestan “desde una mirada constructiva” por defender los valores de la tierra y evitar su destrucción. Este jueves 11 por la tarde, en el centro cívico Aldabe de Vitoria, ‘Horrela Ez’ (‘Así no’, en castellano) explicarán el significado exacto de ese '1283'.