Óscar de Marcos es el pregonera de la 30ª Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa en Leza

Villabuena de Álava, el pueblo con más bodegas y su propia festival del vino

Vitoria-Gasteiz2025 no ha sido un buen año para los viticultores de Rioja Alavesa. La lista de enemigos de la uva es larga y esta campaña de cosecha de la uva ha estado liderada por las tormentas y el hongo mildiu. Todo ello vaticina una recogida inusualmente temprana y corta.

A pocos días de que el grueso de las bodegas arranquen la vendimia, esa época en la que se recolectan los racimos de uva con los que luego se elabora el afamado vino de esta zona. Ese momento del año en el que la banda sonora la ponen en esta comarca las tijeras y corquetes con los que se cortan los racimos, sumado al frenético ir y venir de tractores arrastrando remolques repletos de uva, este rincón de Álava celebra este domingo una nueva edición de su famosa Fiesta de la Vendimia y ya son tres décadas.

La fiesta este año para ensalzar el vino de esta tierra tiene lugar en uno de los pueblos más pequeños de la provincia y también de Rioja Alavesa, pero lleno de encanto: Leza, con apenas 210 habitantes y una superficie de 958 hectáreas, en la que cada rincón huele a vino.

La fiesta, a cargo de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, en colaboración con el Ayuntamiento de Leza, la Ruta del Vino y las bodegas locales, arranca a las 10 de la mañana con la actuación de varios grupos de danzas locales, una hora más tarde el futbolista Óscar de Marcos se convierte en embajador de Rioja Alavesa al encargarse de pronunciar este año el tradicional pregón.

Pisado de la uva, a la antigua usanza

Si hay un momento mágico en esta fiesta, ese es el del pisado de la uva y la cata del primer mosto. Tras lo cual, toca darse un paseo, en este caso por el Leza, catando el vino clasificado por pueblos y bodegas. En total, 16 puestos que representan a los quince municipios y a las Juntas Administrativas de Rioja Alavesa.

Por 10 euros, los asistentes podrán adquirir una fina copa de cristal, serigrafiada con el logotipo de Rioja Alavesa y se obtiene un cupón para degustar cinco vinos.

Aizkolaris, una comida popular, partido de pelota, juegos infantiles, pasacalles y puestos de artesanía y gastronomía completarán una jornada inolvidable en este pequeño y encantador pueblo rodeado de viñedos.

Fue en 1994, cuando Laguardia acogió la primera celebración, entonces fue Javier Clemente, el primer pregonero de este evento que se ha convertido referente del enoturismo en Euskadi. Desde entonces, cada año, la fiesta ha ido recorriendo todos y cada uno de los municipios de la comarca, solo frenada en 2020 y 2021 por la pandemia.