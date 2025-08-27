Redacción Andalucía Europa Press 27 AGO 2025 - 00:00h.

La vendimia cordobesa en Montilla-Moriles alcanza el 40% con una caída prevista del 50% de la producción por el mildiu y la ola de calor, según Asaja Córdoba

El sector calcula pérdidas de hasta 20 millones de euros pese a la subida del 25% en el precio de la uva, que ronda un euro por kilo

CórdobaLa organización agraria Asaja Córdoba ha informado de que el estado de la vendimia en la zona de Montilla-Moriles se encuentra al 40% de la recolección.

En una nota, el presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, ha explicado que "se confirman las malas expectativas de cosecha debido al mildiu y a la ola de calor tan severa" de las semanas anteriores que va a provocar una disminución de producción del 50% respecto a la campaña pasada, estimándose entre 13 y 15 millones de kilos de uva.

Según ha detallado Centella, ahora se está cosechando la variedad autóctona Pedro Ximenez, ya se han terminado las variedades blancas tempranas y la uva tinta, siendo la producción de esta última de 300.000 kilos, una producción del 50% menos que la campaña anterior.

Pérdidas millonarias

Al respecto, Asaja espera que "la Administración sea sensible con el sector y habilite las ayudas necesarias para paliar este desastre con unas pérdidas que se estiman entre 15 y 20 millones de euros".

En cuanto a los precios, han subido un 25%, estando en torno a un euro el kilo de uva, aunque este incremento "no podrá compensar las pérdidas tan enormes de producción que se están registrando", ha subrayado la organización agraria.

El mildiu, la amenaza de la uva

El mildiu de la vid, causado por el hongo "Plasmopara viticola", es una enfermedad criptogámica que ataca las partes verdes de la vid —hojas, brotes, sarmientos y racimos— y puede resultar muy destructiva para las cosechas. En las hojas se manifiesta con las conocidas “manchas de aceite” en el haz y una pelusilla blanca característica en el envés, mientras que en los racimos provoca curvaturas, sequedad parcial o total, y en etapas avanzadas los granos se arrugan y desecan.

Las condiciones más favorables para el desarrollo del mildiu se dan en primavera y se resumen en la llamada “regla de los tres dieces”: brotes de al menos 10 centímetros de longitud, temperaturas superiores a 10 ℃ y lluvias superiores a 10 milímetros. Bajo estas circunstancias, el hongo puede propagarse rápidamente y afectar de manera significativa la producción de uva.

Para prevenir y controlar esta enfermedad, los viticultores recurren a diversas estrategias. La poda en verde mejora la aireación y reduce la humedad en la viña, mientras que el monitoreo constante de las condiciones climáticas permite anticipar el riesgo de infección. También se aplican tratamientos preventivos con fungicidas específicos para el mildiu, alternando productos para evitar resistencia, y se opta por variedades de vid más resistentes cuando es posible.

El mildiu ha sido uno de los factores que ha contribuido a la reducción de la producción en Montilla-Moriles durante la presente campaña, afectando tanto a las variedades blancas como a las tintas y complicando los pronósticos de cosecha.