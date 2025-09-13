Maitena Berrueco 13 SEP 2025 - 12:01h.

Teka es una vaca Limusina de tres años de edad y 1.100 kilos de peso

BilbaoLa mejor vaca de la raza Limusina de España, es vasca y se llama Teka. A sus tres años, este ejemplar ha ganado el prestigioso campeonato nacional, celebrado en Salamanca, al que se presentaron más de 300 vacas de diferentes edades. Teka tiene larga experiencia en esto de los concursos, no en vano, es el tercer año en el que participa logrando diferentes reconocimientos. Este verano, aparecieron tres vacas muertas flotando en el Mediterráneo.

Hace justo una semana esta vaca de Sopuerta logró imponerse en el concurso y alzarse con el máximo galardón, para orgullo de sus criadores Gaizka Sierra y María Quintana. La raza bovina Limusina, originaria de la zona de Limousin, en el sur de Francia, daba ventaja antaño a los criadores vascos, “porque al estar más cerca de Francia podíamos adquirir con mayor facilidad sementales”, pero las antiguas diferencias entre el norte y el sur, hoy en día, no existen y hacerse con este premio es “extremadamente difícil”.

La protagonista de esta historia come a diario, entre 15 y 20 kilos de alimento, “como en un buen restaurante, es decir, a la carta, nada de menú del día”, asegura entre risas Gaizka, el ganadero que se ha encargado de su cuidado y crianza desde que nació hace tres años en la Ganadería Tomasa Barón Aguirreburualde, en el barrio Bezi de Sopuerta (Vizcaya). En este tiempo, este ejemplar de vaca Limusina de color caramelo ha alcanzado los 1.100 kilos de peso, a base de cereales como trigo y maíz, piensos, hierba o alfalfa.

"Como una reina"

En los pastos de Sopuerta, cuidan a esta vaca “como a una reina”, desde que tenía seis meses “comenzó a destacar sobre el resto”, en la actualidad cuentan con cerca de 70 cabezas de ganado, y sus dueños percibieron que esta vaca de carne les daría muchas alegrías. Desde entonces, la han cuidado con mimo, “yo le llamo siempre por su nombre y le hablo bastante”, admite Gaizka, que no duda en ponerle música, la radio, etc. para que luego no se asuste en los concursos, “donde suele haber mucho más ruido del que está acostumbrada”.

En el certamen, se valora el tamaño, el color, el movimiento y que sea un animal equilibrado con la cantidad de carne. Todos estos requisitos los cumplía y de sobra Teka, que además sobre la arena demostró su carácter “dócil y especial”. Todo ello, la llevó a quedar primera en la categoría de vacas de tres años y después, a convertirse en la mejor vaca de España, algo que es “superdifícil”, admite este ganadero que, desde ese momento, está “en una nube”.