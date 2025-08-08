La primera vaca apareció en el puerto de Castellón

Las primeras investigaciones apuntan al transporte marítimo de ganado vivo como posible origen

ValenciaEn la Comunidad Valenciana es frecuente encontrar playas cerradas por vertidos o aguas residuales o bancos de medusas, sin embargo las últimas apariciones se alejan de cualquier cosa que se haya visto antes. Tres vacas muertas han aparecido flotando en el mar en menos de un mes: una frente a Castellón y dos más en aguas de Alicante.

El 29 de junio, un socorrista avistó el cuerpo sin vida de una res junto a una escollera del puerto de Castellón, a las 16.00 horas. El animal, que se encontraba ya en estado de flotación, sorprendió a quienes se encontraban en la zona. Se desconoce cuánto tiempo llevaba en el agua, aunque las imágenes resultaron tan impactantes como inusuales.

A finales de julio, la historia se repitió. En la playa de La Mata, en Torrevieja, vecinos y turistas dieron la voz de alarma tras detectar otra vaca muerta en el mar. Y el pasado 4 de agosto, un tercer hallazgo tuvo lugar frente a la playa de L’Espigó, en Altea. En este caso, el animal se encontraba en avanzado estado de descomposición y muy próximo a la línea de boyas, en pleno casco urbano.

La hipótesis principal: buques ganaderos

Las primeras investigaciones apuntan al transporte marítimo de ganado vivo como posible origen. En estos viajes, cuando una res muere por enfermedad, estrés o accidente, algunos barcos optan por arrojar el cadáver al mar, a pesar de que esta práctica está prohibida y sancionada.

Otras posibles explicaciones

Otra hipótesis, aunque menos probable, es que las vacas procedan de explotaciones ganaderas cercanas a ríos o al litoral y que hayan sido arrastradas hasta el mar por una crecida o accidente. Sin embargo, no se han registrado incidentes de este tipo en las últimas semanas, lo que refuerza la teoría de que los animales podrían haber caído —o sido arrojados— desde un barco ganadero en alta mar.

