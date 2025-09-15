Redacción Euskadi 15 SEP 2025 - 16:48h.

Ha ganado la primera medalla de oro de la historia para España en un Mundial ISA, en El Salvador

San SebastiánSe llama Janire González-Etxabarri, tiene 20 años y es de Zumaia (Guipúzcoa). Esta surfista acaba de hacer historia al convertirse en la primera española en ser campeona del mundo de surf. La deportista guipuzcoana logró hacerse con el oro en el Mundial organizado por la ISA en La Bocana (El Salvador), en los World Surfing Games. Un mundial absoluto, en el que debutó un año antes quedando en el puesto 15.

Además de Janire, otros cuatro vascos han competido en este Mundial ISA: Nadia Erostarbe y Annette González-Etxabarri (hermana de Janire), que han llegado hasta la ronda 7 de la repesca; Rubén Vitoria hasta la 11 y Yago Domínguez hasta la 4.

Durante la competición en la que Janire González-Etxabarri se ha hecho con la primera medalla de oro de la historia para España en un Mundial ISA, la guipuzcoana tuvo que batirse con surfistas de la talla de la australiana Sally Fitzgibbons y batirse en duelo con otra surfista vasca, Nadia Erostarbe.

Janire comenzó fuerte su segundo Mundial absoluto, siendo primera en la primera ronda y luciéndose en la segunda con una nota final de 14.10, muy por encima de las cosechadas por sus contrincantes más inmediatas. Algo más le costó superar la tercera ronda, aunque finalmente lo hizo en segunda posición.

Cuarta ronda: el duelo vasco

La cuarta ronda dejó un duelo vasco entre Janire y Nadia Erostarbe que se saldó del lado de la de Zumaia, que quedó segunda y continuó avanzando en la competición principal del Mundial, hasta que en la siguiente ronda fue eliminada de la competición principal. Lejos de amilanarse, siguió adelante en el Mundial por el camino de la repesca, la competición paralela que da una segunda oportunidad a los y las surfistas en los campeonatos del Mundo de la ISA. Así, accedió directamente a la ronda 8, que superó como líder, al igual que en la novena, en la que Janire volvió a ser la mejor. Así, la deportista de Basque Team se clasificó para la final en la décima y última ronda.

En la final, en la que se ha enfrentado otra vez con la australiana Fitzgibbons, la peruana Arena Rodríguez y la portuguesa Yolanda Sequeira, Janire ha comenzado de manera muy sólida, dando los primeros golpes, con olas puntuadas con un 7.50 y un 7.07. Se ha colocado al frente de la manga una vez transcurridos tres minutos de la misma y ya nadie ha conseguido quitarle el liderato. La zumaiarra ha ganado el Mundial con una puntuación de 14.57, acabando por delante de Sequeira (13.57), Fitzgibbons (13.57) y Rodríguez (8.53). Sin creerse lo que había pasado, se ha fundido en un emotivo abrazo con su hermana Annette nada más salir del agua.

Janire ha competido de forma continuada en las Challenger Series tanto en 2024 como en 2025. En el circuito de las Qualifying Series acumula este año tres segundos puestos (Taghazout Bay, Lacanau Pro, Broadmasters Open) y un quinto puesto (Ballito Open) y un séptimo (ABANCA Pantin Classic). En 2024 disputó su primer Mundial ISA absoluto, terminando en el puesto 15, y consiguiendo el billete para disputar sus primeros Juegos Olímpicos. En los Juegos de París, en la temida ola de Teahupo’o, en Tahiti, concluyó en el puesto 17.