Redacción Euskadi 18 SEP 2025 - 00:01h.

35 países participan en la 33 edición del Campeonato Mundial de Perros que visita España por primera vez

Vitoria-GasteizEl Campeonato Mundial FCI-IGP es a los perros, lo que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al automovilismo. Es decir, una competición que congrega a la élite, en este caso, de adiestradores caninos y sus perros de trabajo, entrenados, por ejemplo, para el rescate de personas en catástrofes naturales. Hay ocasiones, en las que los perros son víctimas de accidentes y necesitan ser rescatados.

Ninguna de las 32 ediciones celebradas hasta la fecha se habían organizado en territorio nacional. Hasta ahora, porque Vitoria acoge estos días la máxima disciplina en los deportes caninos y se convierte en capital mundial del adiestramiento de élite canino durante la 33.ª edición del Campeonato Mundial de Perros de Utilidad. Conan es el nuevo cachorro de la Policía Nacional.

Al más puro estilo del desfile inaugural previo a las citas olímpicas, por las calles de Vitoria han desfilado las delegaciones de los 35 países participantes, formadas por los 146 mejores adiestradores caninos del mundo y sus perros, llegados desde Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros.

Obediencia, rastro y protección

Imponentes pastores belgas, malinois, pastores alemanes, rottweilers, dobermans y boxers que compiten, hasta el domingo, en Vitoria por ser los mejores en rastreo, protección y obediencia.

Todos los participantes en este campeonato internacional están entrenados para participar en rescates, en la localización de personas desaparecidas en catástrofes naturales, detectando sustancias ilegales o ayudando a las fuerzas de seguridad.

El Campeonato Mundial que se celebra en Vitoria pondrá a prueba, hasta el próximo domingo, las habilidades para el entrenamiento de los guías y la destreza de los perros en pruebas de olfato, obediencia, control en un comportamiento de alta motivación, entre otras. “Este deporte es la base para mantener y seguir mejorando las características de los perros de trabajo”, apuntan desde la organización.