Maitena Berrueco 15 JUN 2025 - 07:00h.

"Al mes siguiente, en vez de muerto estaba subiendo Pagasarri", recuerda Diego Valtierra, su dueño

Euskadi permitirá que los perros puedan visitar a sus dueños hospitalizados

BilbaoDom es un American Stanford de siete años con parálisis, desde que en 2023, “de la forma más tonta”, una caída le seccionó completamente la médula. Lo que para muchos hubiera supuesto el final de su vida, para este perro, fue su renacer. Desde entonces, ha subido tres veces Pirineos, ha estado en los Alpes Suizos y el pasado verano, visitó Dolomitas.

Lleva pañales; necesita una cuidada alimentación, a base de brócoli, pollo, kéfir y frutos rojos, para evitar infecciones de orina; que su dueño le vacíe la vejiga cada ocho horas y una silla con ruedas especiales para terrenos montañosos.

“Eso no es vida”, “no puedes tenerlo así”, “eres un egoísta” son solo algunas de las lindezas que Diego Valtierra, dueño y compañero de vida de Dom, ha tenido que escuchar desde que tomó la decisión de no sacrificarlo.

Dos años y muchas renuncias después, Diego advierte que su perro “es feliz, no hay más que verle la expresión”. Fuerte, pero tranquilo y, hasta un poco, infantilón, su aspecto antes del accidente era imponente, “ahora con la silla despierta ternura y la gente quiere acercarse a acariciarlo”, un gesto que Dom corresponde con una sonrisa casi humana.

"De la forma más tonta, te cambia la vida"

Hace dos años, el vizcaíno Diego Valtierra salió al monte con su perro Dom sin imaginar que la vida les iba a cambiar a los dos en décimas de segundo. Mientras su dueño se cambiaba las botas en el coche, el perro jugaba en una campa y cayó en un pequeño socavón “con tan mala suerte que se golpeó contra una roca”. Dom no volvió a caminar, “vino arrastrando las dos patas, estaba asustado, pero ni se quejaba”, recuerda.

Cuando acudieron al veterinario de urgencia, Diego escuchó lo que tanto temía: “No hay nada que hacer, hay que sacrificar y cuanto antes mejor”. Aquello no podía ser el final de una relación que comenzó en 2021, en la perrera de la que Diego rescató a este American Stanford: “Mi perro con cinco años todavía no había vivido todo lo que tenía que vivir”. Diego buscó una segunda opinión, en una clínica veterinaria de Bilbao, y la respuesta fue la misma, sacrificar.

Con “la médula completamente seccionada”, Dom estaba condenado a quedarse paralítico, su situación era “irreversible” y así se lo confirmaron los terceros profesionales a los que recurrió. Sin embargo, en la clínica veterinaria AniCura de Larrabasterra le aclararon que el animal “no sufría dolores” y que si estaba dispuesto a asumir el compromiso y enfrentarse a las críticas del resto de la sociedad, Dom podría vivir.

Adiós al avión y al boxeo

Diego renunció a su carrera como profesional del boxeo; se ha resignado a no conocer Islandia, Kenia o Senegal, sus tres destinos soñados; y, por supuesto, cumple puntualmente con el vaciado de la vejiga de Dom cada ocho horas, “porque no tiene control de esfínteres”. Todo ello no lo convierte ni en el mejor dueño del mundo, ni siquiera en una buena persona, “simplemente soy consecuente con la decisión que tomé aquel 1 de mayo de 2023”, puntualiza.

Una decisión de la que “no me he arrepentido ni por un segundo”, porque Dom “es feliz, siempre está de buen humor” y “cada segundo que vivo junto a mi perro es un regalo”. Además, Diego comparte con su mascota su pasión por la montaña y "poco más de un mes después del accidente ya habíamos subido al Pagasarri", rememora.

Aquel fatídico golpe antes de subir al Udalaitz les ha cambiado la vida. Tras unos primeros momentos en los que “lo pasé muy mal, estaba perdidísimo”, Diego ha ido aprendiendo a cuidar de Dom para que su calidad de vida sea la mejor posible, “no se me olvida que es mi perro y no una persona, pero me comprometí a ello”, advierte sin querer ser ejemplo de nada.

