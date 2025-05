Redacción Euskadi 26 MAY 2025 - 04:00h.

Dana requería una operación urgente y su dueña no podía costear los 1.100 euros de la intervención

Alba Ciordia o cómo su mascota le salvó: dos vidas paralelas con una historia de superación detrás

San SebastiánDana es una perra de la raza American Bully, de ocho años que sufre un problema de corazón y a la que recientemente diagnosticaron piometra, una infección uterina grave. El animal requería una “operación urgente” y los gastos médicos presupuestados ascendían a más de 1.100 euros. Su dueña, una guipuzcoana desesperada porque “ahora mismo no puedo cubrir sola” los gastos, decidió pedir ayuda a través de la plataforma, GoFundMe. No es la primera vez que alguien usa las redes para solicitar ayuda.

Ella misma admitía no haberse imaginado nunca en esa situación, pero por “mi perrita Dana está enferma” y por ella, “necesito hacerlo”. Leire Hernández buscaba “una segunda oportunidad” para Dana porque, “aunque estoy haciendo todo lo posible para cubrir sus gastos, no puedo sola”.

Así, la guipuzcoana dejaba claro que “estoy juntando dinero con esta campaña” y “cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia” porque “cada granito de arena suma”. En este sentido, además de varias fotos junto a su perra Dana, Leire adjuntaba en su llamamiento “el justificante médico solo del presupuesto para que vean que es real y transparente”.

En menos de 24 horas

No imaginaba, entonces, que “en menos de 24 horas", los usuarios de la plataforma iban a volcarse con su historia de tal manera que “mi perrita podrá operarse”. Leire agradecía las aportaciones “con el corazón lleno de emoción”. En tiempo récord, “ya tenemos todo el dinero para la operación de mi perrita. ¡Sí, ya está todo cubierto!”, comunicaba. “Cada granito de arena ha sumado y ha hecho posible algo que parecía muy difícil”.

Leire, que reconocía estar "sin palabras" ante tal aluvión de solidaridad, agradecía “el apoyo y el cariño” recibido hasta el punto que confesaba que “no me alcanzará la vida para agradecerles”. “Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que ayudó, a los que conozco y también a los que no. A quienes donaron, compartieron, enviaron un mensaje, preguntaron cómo íbamos o simplemente nos mandaron buena energía… GRACIAS. De verdad”.

Solventada la parte económica para cubrir los gastos médicos de la intervención de su perra Dana, ahora Leire espera que “todo salga bien”, mientras no deja de repetir “gracias, gracias, gracias”.

