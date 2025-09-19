Redacción Euskadi 19 SEP 2025 - 13:35h.

Cuatro jugadoras del club Pauldarrak de entre 14 y 16 años denunciaron al técnico de 45 años

Condenado un entrenador de fútbol a 61 años de cárcel por abusar sexualmente de 21 menores en Huelva

BilbaoLa Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a tres años de prisión a un entrenador de fútbol de Barakaldo por abusar sexualmente de cuatro menores. Además, la sentencia le impone una indemnización de 4.500 euros a las menores por daños morales, le inhabilita para trabajar con menores y le impone una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de las víctimas. El fallo no es firme y aún puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Cuatro niñas de entre 14 y 16 años denunciaron al técnico del club de fútbol Pauldarrak de la localidad vizcaína de Barakaldo, que llevaba una década vinculado a este club.

Jugadoras de las categorías superiores que alertaron al club

Las primeras en dar la voz de alarma fueron las jugadoras de las categorías superiores que alertaron al club de lo que les estaba ocurriendo a las futbolistas de menor edad. Las niñas les habían contado que este entrenador les realizaba tocamientos y comentarios de contenido sexual, entre otros ataques sexuales.

El técnico se sentó en el banquillo el pasado mes de mayo. El fallo de la Audiencia vizcaína le condena por un delito de exhibicionismo a menor de edad, delito leve continuado contra la integridad moral, delito de agresión sexual a menor de 16 años y delito continuado de agresión sexual también a menor de 16 años.