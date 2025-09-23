Logo de telecincotelecinco
Muere un bebé de un año al caer por la ventana de un segundo piso en Vitoria

Dispositivo policial junto al edificio desde el que se precipitó un bebé en Vitoria, hace año y medio
Dispositivo policial junto al edificio desde el que se precipitó un bebé en VitoriaEuropa press - Archivo
Vitoria-GasteizUn bebé de solo un año murió este pasado sábado 20 de septiembre en Vitoria tras caer por la ventana de un segundo piso. El trágico suceso ocurrió poco antes de las 18 horas en la calle Aguirrelanda y la Ertzaintza investiga lo ocurrido.

Todo apunta a que se trató de un dramático accidente, al igual que ocurriera en marzo de 2024 cuando un bebé cayó desde un quinto piso en el barrio vitoriano de Salburua, en aquella ocasión el pequeño sobrevivió. Bien distinto fue el crimen de la bebé de 17 meses que murió tras ser arrojada por la ventana por el novio de su madre.

Tras precipitarse al vacío, el niño fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente, se le trasladó al hospital de Txagorritxu de la capital alavesa. Sin embargo, allí solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Un drama que se repite

La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída. Todo apunta a que se trató de un fatal accidente.

La tragedia ha traído a la memoria de muchos vitorianos el trágico accidente que en marzo de 2024 provocó que un menor se precipitara desde un quinto piso, en el barrio de Salburua. A pesar de que en aquella ocasión, el bebé sobrevivió, tuvo que ser trasladado al hospital vizcaíno de Cruces, donde ingresó en la UCI pediátrica.

