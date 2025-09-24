Redacción Euskadi 24 SEP 2025 - 12:50h.

El hombre también ha sido condenado por vejar a su expareja y madre de las niñas

Más de 30 años de prisión para una pareja por violar a sus hijas de cuatro y cinco años y grabarlo

Vitoria-GasteizLa Audiencia Provincial de Álava ha condenado a un hombre de 41 años, a 22 años y medio de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad, de forma reiterada, le impone cinco años de libertad vigilada y le obliga a indemnizar a las víctimas con 101.000 euros.

El tribunal le condena por dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años con penetración y con prevalimiento de una relación de parentesco; y le considera responsable de otros dos delitos continuados de vejaciones injustas de carácter leve y un delito de amenazas leves. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

En el juicio, que se celebró el pasado mes de junio, se pedía para el procesado 45 años de cárcel por violar a sus dos hijas y a su expareja, y por vejar y amenazar a su ex y madre de las niñas. Finalmente, ha sido condenado a 22 años y medio y solo ha sido absuelto de la agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.

El procesado durante la vista negó las acusaciones más graves, pero el relato de las víctimas, las dos hijas del ahora condenado, ha sido clave para mandarlo a prisión.