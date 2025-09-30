Alberto Rosa 30 SEP 2025 - 19:51h.

El accidente ha ocurrido en la tarde de este martes tras producirse una "pequeña" deflagración en un silo

Un hombre pierde cuatro dedos tras una explosión en su casa de Madrid: investigan qué material estaba manipulando

Compartir







Cinco trabajadores han resultado heridos este martes tras una explosión que ha tenido lugar en una empresa ubicada en Zierbena, en las instalaciones del Puerto de Bilbao. Dos de los heridos se encuentran en estado grave y tres leves.

La empresa en la que se ha producido el suceso es, según EFE, ASK Chemicals, perteneciente al sector químico y dedicada a la fabricación y distribución de productos destinados a la industria de la fundición.

Tal y como apuntan fuentes forales recogidas por 'Deia', ha sido una "pequeña" deflagración en un silo ocurrida a las 17:00 horas de la tarde que, al parecer, los operarios podrían estar vaciando. Los tres heridos leves presentan quemaduras en las manos, mientras que los otros dos presentan más daños al haber sufrido más la deflagración. La situación ya se encuentra totalmente controlada, según las mismas fuentes.

Al lugar se han trasladado representantes de la Autoridad Portuaria de Bilbao y de los servicios de emergencias de Euskadi, entre ellos efectivos del cuerpo de Bomberos, que pasada una hora habían terminado su trabajo. La situación había quedado controlada antes de las 18:30 horas. Los heridos han sido atendidos por una UVI móvil trasladada al lugar y posteriormente evacuados al hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia)