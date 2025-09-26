El accidente ocurrió en la noche del jueves en una vivienda de la calle Salitre

El herido, de 58 años, fue trasladado al Hospital de La Paz con pronóstico grave

Un hombre de 58 años ha resultado herido de gravedad tras una explosión registrada en su domicilio, situado en la calle Salitre, en el barrio madrileño de Embajadores. La deflagración se produjo la pasada noche del jueves, alrededor de las 22.00 horas, y obligó a movilizar a los servicios de emergencias de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.

El accidente le provocó la amputación total de cuatro dedos de la mano izquierda, además de afectar gravemente a la visión de su ojo izquierdo y ocasionarle heridas en el tórax y en las extremidades inferiores.

Traslado urgente al hospital

Sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (Summa 112) estabilizaron al hombre en el lugar y lo trasladaron al Hospital de La Paz, donde ingresó con pronóstico grave.

Bomberos y Policía en la zona

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron a la vivienda para realizar labores de prevención y asegurar la zona tras la explosión. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso y determinar qué tipo de material estaba manipulando la víctima en el momento de la deflagración.