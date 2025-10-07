Redacción Euskadi 07 OCT 2025 - 10:27h.

El Ministerio de Transición Ecológica trata de fomentar que los conductores compartan su coche a través de las plataformas de transporte

En Vitoria ya son más de 55.000 usuarios los que reciben más de un euro por ir juntos al trabajo

Hay pequeños gestos que todos podemos introducir en nuestra vida cotidiana para colaborar en la protección del medioambiente. Por ejemplo, compartir coche para ir al trabajo es una forma de movilidad sostenible y, además, tiene premio. El Ministerio de Transición Ecológica trata de incentivarlo a través de las plataformas de transporte. Por ejemplo, en Vitoria ya son más de 55.000 usuarios los que reciben más de un euro por ir juntos al trabajo, tal y como informan en el vídeo Maialen Larrinaga y Estibaliz Galdós.

Jorge y Ana trabajan a 12 kilómetros de distancia de Vitoria. Ana solía perder mucho tiempo en el autobús y Jorge viajaba solo hasta ahora. Ahora, van juntos.

“Estamos a 20 minutos de Vitoria o así. Entonces, para ahorrarme un poco de gasolina, pues decidí compartir el coche. Puedo ahorrar tiempo y dinero”, expone Jorge.

Ellos lo hacen a través de una aplicación. Jorge anuncia su viaje con origen, destino y hora, y en base a las solicitudes añade pasajeros. “Tú pones los horarios a los que sales y a los que entras, y a la gente que le viene bien pues te solicita, y en función de la ruta pues les vas a recoger”, explica.

“Viene todos los días para recogerme”, asegura Ana.

¿Cuánto dinero recibe el conductor?

El viaje cuesta 60 céntimos, pero gracias a las subvenciones, al pasajero solo le cuesta 30, y el conductor recibe un total de un euro y medio.

“Últimamente está viniendo el coche lleno. Parece que no es mucho dinero, pero al cabo de los días se va acumulando y es una ayuda. Desde el 15 de agosto, pues 90 euros”, indica.

El resultado de la iniciativa es menos gastos y menos coches.

“Hemos conseguido movilizar más de 65.000 viajes, no solamente desde el punto de vista de reducción de emisiones, sino también desde el punto de vista del poder adquisitivo”, , señala Juan Carlos Escudero, responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Vitoria.

La ventaja de esta iniciativa, afirma Ana, es “compartir los gastos y, más importante, no contaminar esta preciosa naturaleza”.